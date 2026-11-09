به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در دیدار مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان اظهار کرد: مجموعه میراث‌فرهنگی و مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال‌های گذشته همکاری‌های خوبی در زمینه‌های مختلف داشته‌اند و می‌توان با تقویت این تعاملات، زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت‌های موجود در استان را فراهم کرد.



سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کردستان در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی افزود: یکی از زمینه‌های مهم همکاری دو دستگاه، حمایت از تشکیل و توسعه شرکت‌های تعاونی فعال در این حوزه‌هاست که می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، تقویت فعالیت‌های اقتصادی و مشارکت بیشتر مردم محلی در توسعه گردشگری و صنایع‌دستی کمک کند.



او عنوان کرد: شناسایی و بررسی ظرفیت‌های مشترک، تبادل تجربیات و برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از توانمندی‌های دو مجموعه، زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های موثرتر خواهد بود.



وطن‌دوست با تاکید بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی استان یادآور شد: گردشگری و صنایع‌دستی از بخش‌های دارای ظرفیت بالا برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در کردستان هستند و استفاده از توان بخش تعاون و توسعه فعالیت شرکت‌های تعاونی، به تقویت کسب‌وکارهای محلی و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مختلف استان کمک می‌کند.



سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان بیان کرد: امیدواریم با تداوم تعامل و همکاری میان دو مجموعه، زمینه بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های استان در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی و حمایت از فعالان این بخش‌ها فراهم شود.

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