کنسرت علیرضا قربانی در ساری چقدر مخاطب داشت؟

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کنسرت «ایرانم» علیرضا قربانی در شهر ساری طی ۹ شب روی صحنه رفت و در مجموع نزدیک به ۶۰ هزار نفر به تماشای این اجرا نشستند. با توجه به ظرفیت ۶۴۰۰ نفری هر شب، این مجموعه اجراها با استقبال گسترده مخاطبان همراه بود.

نکته قابل توجه درباره این مجموعه اجراها، میزان استقبال مخاطبان در منطقه‌ای است که شهرهای آن، از جمله ساری و شهرهای اطراف، از نظر جمعیت با کلان‌شهرهایی مانند شیراز و اصفهان قابل مقایسه نیستند. با این حال، برگزاری ۹ شب کنسرت و حضور نزدیک به ۶۰ هزار نفر نشان می‌دهد که اجرای علیرضا قربانی توانسته است مخاطبان گسترده‌ای را در این منطقه به خود جذب کند.

قربانی در این کنسرت، منتخبی از قطعات خود را برای مخاطبان اجرا کرد. رپرتوار این برنامه شامل قطعات «نیست شو»، «بوی گیسو»، «پل»، «خیال خوش»، «مرا ببخش»، «شیدا»، «ساز و آواز»، «شوشتری»، «مست عشق»، «گیسوی باران»، «بی‌گناه»، «پرواز قوها» و «روزگار غریب» بود.

در این اجرا، گروهی از نوازندگان و هنرمندان موسیقی، علیرضا قربانی را همراهی کردند. حسام ناصری نوازندگی پیانو و سازهای الکترونیک، سامان صمیمی و امین عطایی و نگار فرجی نوازندگی ویولن، طناز اسدالهی نوازندگی ویولا و مسعود فیروزی نوازندگی ویولنسل را برعهده داشتند.

همچنین دارا دارایی نوازنده گیتار باس، هومن مهدویان نوازنده تار و سه‌تار، شایان ریاحی و زکریا یوسفی نوازندگان سازهای کوبه‌ای، حسام صدفی نوازنده ابوا، آرتاشس گریگوریان نوازنده فلوت و نرگس تقی‌پور نوازنده هورن در این اجرا حضور داشتند. مدیریت ارکستر نیز برعهده مهسا نعمت بود.

برگزاری ۹ شب کنسرت با حضور نزدیک به ۵۸ هزار مخاطب در ساری، از جمله اجراهای پرمخاطب علیرضا قربانی در این دوره به شمار می‌رود.

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