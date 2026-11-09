۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۸

سرپرست میراث‌فرهنگی کردستان:

ظرفیت‌های هنری و مهارتی صنعتگران کردستان نیازمند حمایت و معرفی بیشتر است

ظرفیت‌های هنری و مهارتی صنعتگران کردستان نیازمند حمایت و معرفی بیشتر است

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت: توانمندی‌های هنری، مهارتی و خلاقیت فعالان صنایع‌دستی استان، زمینه ارزشمندی برای توسعه تولید و اشتغال است که با حمایت بیشتر و فراهم‌کردن فرصت حضور در بازارهای فروش می‌توان از این قابلیت‌ها به شکل موثرتری بهره گرفت.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در دیدار جمعی از فعالان و صنعتگران حوزه صنایع‌دستی کردستان اظهار کرد: این استان از قابلیت‌های ارزشمند و متنوعی در حوزه صنایع‌دستی برخوردار است و هنرمندان آن با تکیه بر دانش بومی، مهارت‌های سنتی و خلاقیت خود، نقش مهمی در حفظ و تداوم هنرهای ارزشمند منطقه ایفا می‌کنند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: هنرمندان و صنعتگران استان توانمندی بالایی در تولید محصولات باکیفیت و برخوردار از هویت فرهنگی دارند و معرفی مناسب این تولیدات، زمینه حضور گسترده‌تر آن‌ها در بازارهای ملی و بین‌المللی را فراهم می‌کند.

او با اشاره به ضرورت توجه به مسائل و مطالبات فعالان این حوزه عنوان کرد: شناسایی مشکلات صنعتگران، رفع موانع تولید، تسهیل دسترسی به تسهیلات و فراهم‌کردن زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی هنرمندان، از موضوعاتی است که باید با جدیت پیگیری شود.

وطن‌دوست، توسعه بازار فروش را یکی از نیازهای اساسی صنایع‌دستی استان دانست و یادآور شد: در کنار حمایت از فرایند تولید، باید برای بازاریابی، معرفی محصولات و ایجاد فرصت‌های جدید عرضه نیز برنامه‌ریزی شود تا هنرمندان بتوانند متناسب با کیفیت و ارزش تولیدات خود، سهم بیشتری از بازار را به دست آورند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، حضور در رویدادهای ملی و بین‌المللی، استفاده از ظرفیت فضای مجازی و تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان و بازار مصرف را از راهکارهای موثر در رونق این بخش عنوان کرد.

او با تاکید بر نقش صنایع‌دستی در ایجاد اشتغال پایدار بیان کرد: بسیاری از رشته‌های صنایع‌دستی با سرمایه‌گذاری محدود و تکیه بر مهارت و دانش بومی، قابلیت ایجاد فرصت‌های شغلی دارند و توسعه این بخش می‌تواند به تقویت اقتصاد خانوارها و رونق کسب‌وکارهای محلی کمک کند.

وطن‌دوست بر ضرورت تقویت تشکل‌های تخصصی تاکید کرد و گفت: استفاده از تجربه و دیدگاه صنعتگران در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، به شناسایی دقیق‌تر مسائل و تدوین راهکارهای متناسب با نیازهای این حوزه منجر می‌شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان اظهار کرد: صنایع‌دستی تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی کردستان به شمار می‌رود و توجه به هنرمندان این حوزه، علاوه بر کمک به رونق اقتصادی، زمینه انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده را نیز فراهم می‌کند.

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کد خبر 1405081801419
شیلان صلواتی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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