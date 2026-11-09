به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در دیدار جمعی از فعالان و صنعتگران حوزه صنایع‌دستی کردستان اظهار کرد: این استان از قابلیت‌های ارزشمند و متنوعی در حوزه صنایع‌دستی برخوردار است و هنرمندان آن با تکیه بر دانش بومی، مهارت‌های سنتی و خلاقیت خود، نقش مهمی در حفظ و تداوم هنرهای ارزشمند منطقه ایفا می‌کنند.



سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: هنرمندان و صنعتگران استان توانمندی بالایی در تولید محصولات باکیفیت و برخوردار از هویت فرهنگی دارند و معرفی مناسب این تولیدات، زمینه حضور گسترده‌تر آن‌ها در بازارهای ملی و بین‌المللی را فراهم می‌کند.



او با اشاره به ضرورت توجه به مسائل و مطالبات فعالان این حوزه عنوان کرد: شناسایی مشکلات صنعتگران، رفع موانع تولید، تسهیل دسترسی به تسهیلات و فراهم‌کردن زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی هنرمندان، از موضوعاتی است که باید با جدیت پیگیری شود.



وطن‌دوست، توسعه بازار فروش را یکی از نیازهای اساسی صنایع‌دستی استان دانست و یادآور شد: در کنار حمایت از فرایند تولید، باید برای بازاریابی، معرفی محصولات و ایجاد فرصت‌های جدید عرضه نیز برنامه‌ریزی شود تا هنرمندان بتوانند متناسب با کیفیت و ارزش تولیدات خود، سهم بیشتری از بازار را به دست آورند.



سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، حضور در رویدادهای ملی و بین‌المللی، استفاده از ظرفیت فضای مجازی و تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان و بازار مصرف را از راهکارهای موثر در رونق این بخش عنوان کرد.



او با تاکید بر نقش صنایع‌دستی در ایجاد اشتغال پایدار بیان کرد: بسیاری از رشته‌های صنایع‌دستی با سرمایه‌گذاری محدود و تکیه بر مهارت و دانش بومی، قابلیت ایجاد فرصت‌های شغلی دارند و توسعه این بخش می‌تواند به تقویت اقتصاد خانوارها و رونق کسب‌وکارهای محلی کمک کند.



وطن‌دوست بر ضرورت تقویت تشکل‌های تخصصی تاکید کرد و گفت: استفاده از تجربه و دیدگاه صنعتگران در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، به شناسایی دقیق‌تر مسائل و تدوین راهکارهای متناسب با نیازهای این حوزه منجر می‌شود.



سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان اظهار کرد: صنایع‌دستی تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی کردستان به شمار می‌رود و توجه به هنرمندان این حوزه، علاوه بر کمک به رونق اقتصادی، زمینه انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده را نیز فراهم می‌کند.

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