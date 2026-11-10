۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۰۷:۲۶

مجمع عمومی شرکت توسعه گردشگری ایران برگزار شد

مجمع عمومی شرکت توسعه گردشگری ایران برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه گردشگری ایران منتهی به سال مالی ۱۴۰۴ برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه گردشگری ایران برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ با حضور اعضای هیأت‌مدیره، مدیران ارشد شرکت و نمایندگان نهادهای نظارتی و اقتصادی برگزار شد. این نشست با حضور بهروز ندایی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، کامبیز قلی‌زاده سلطانی مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت توسعه گردشگری ایران، مرتضی بانک رئیس و دیگر اعضای هیأت‌مدیره، در کنار نمایندگان رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حسابرسی و همچنین سهامداران بخش خصوصی تشکیل شد تا مهم‌ترین مسائل مالی، عملکردی و راهبردی شرکت بررسی و تبادل نظر شود.

در جریان این جلسه، ندایی طی سخنانی با اشاره به روند روبه‌رشد فعالیت‌های شرکت، تصریح کرد که با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، اقدامات و فعالیت‌های بسیار مطلوب و اثربخشی در مجموعه به انجام رسیده و بسیاری از چالش‌ها و مشکلاتی که در سال‌های گذشته مانع پیشبرد اهداف بود، به شکل ساختاری حل‌وفصل شده است. وی بر استمرار این رویکرد انضباط‌بخش و توسعه‌محور تأکید کرد.

در ادامه، پس از ارائه و بررسی گزارش حسابرسی و شفاف‌سازی صورت‌های مالی، مهندس کامبیز قلی‌زاده سلطانی مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری ایران، گزارش جامع عملکرد سالیانه شرکت را به حاضران ارائه داد.

وی در این گزارش به تشریح اهم دستاوردها و اقدامات کلیدی پرداخت که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به اجرای پروژه‌های موفق ری‌برندینگ جهت ارتقای جایگاه برند، برنامه‌های اصولی کاهش هزینه‌ها و انضباط مالی، اصلاح ساختار نظام حکمرانی و مدیریتی برای بهره‌وری بیشتر و کسب دستاوردهای چشمگیر حقوقی در صیانت از حقوق شرکت اشاره کرد که با استقبال و بررسی دقیق حاضران روبه‌رو شد.

در بخش پایانی این نشست، مدیران، سهامداران و نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی بازدیدی میدانی از بخش‌های مختلف هتل که اخیراً مورد بازسازی، نوسازی و به‌سازی قرار گرفته‌، به عمل آوردند و از نزدیک در جریان کیفیت اجرای پروژه‌های عمرانی و ارتقای استانداردهای هتلداری و خدمات‌رسانی مجموعه قرار گرفتند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081901420
فاطمه فخاریان
دبیر محمد آوخ

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