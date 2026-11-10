به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست مشترک اعضای شورای فنی میراث‌فرهنگی استان قم و کمیته راهبری طرح ویژه بافت تاریخی شهر قم، با هدف بررسی جزئیات، دیدگاه‌ها و راهکارهای اجرایی این طرح برگزار شد.

این نشست با حضور بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم و از اعضای شورای فنی میراث‌فرهنگی استان و مشاور طرح ویژه بافت تاریخی شهر قم در سالن جلسات این اداره‌کل برگزار شد.

در نشست مذکور، مشاور طرح به تشریح ابعاد، جزئیات و آخرین مطالعات انجام‌شده پیرامون طرح ویژه بافت تاریخی قم پرداخت و در ادامه نیز اعضای شورای فنی دیدگاه‌ها، نقطه‌نظرات تخصصی و پیشنهادهای اجرایی خود را در خصوص حفاظت اصولی و مدیریت بافت تاریخی شهر بیان کردند.

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