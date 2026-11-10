به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پنج بانوی هنرمند و صنعتگر استان قم، به نمایندگی از جامعه هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی این استان، در شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور در کرمانشاه حضور یافتند و بخشی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هنری قم، شهر ملی صنایع‌دستی را به نمایش گذاشتند.

این هنرمندان در رشته‌های محصولات چرمی دست‌دوز، تذهیب و گل‌ومرغ و معرق چوب آثار و تولیدات خود را در معرض دید علاقه‌مندان، بازدیدکنندگان و فعالان حوزه صنایع‌دستی قرار دادند.

شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور با حضور ۲۵۰ هنرمند و صنعتگر از ۳۱ استان کشور و برپایی حدود ۲۰۰ غرفه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی کرمانشاه برگزار شد.

حضور هنرمندان قمی در این رویداد ملی، فرصتی برای معرفی هنرهای اصیل و ظرفیت‌های تولیدی استان، توسعه تعاملات میان هنرمندان، بازاریابی و ایجاد زمینه‌های جدید برای عرضه و فروش محصولات صنایع‌دستی فراهم کرد.

این مشارکت در راستای حمایت از هنرمندان و صنعتگران، تقویت جایگاه صنایع‌دستی قم در عرصه ملی و بهره‌گیری از ظرفیت نمایشگاه‌های تخصصی برای رونق اقتصاد هنر و توسعه بازار محصولات بومی انجام شده است.

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