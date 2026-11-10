به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلسه مشترک مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم با انجمن حرفه‌ای مهمان‌پذیرهای این استان در اتاق جلسات این اداره‌کل برگزار شد و طرفین بر ارتقای سطح کیفی خدمات‌رسانی به زائران تأکید کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در این نشست، با اشاره به این که گردشگری زیارت، مهم‌ترین ویژگی گردشگری در این استان است، بر ضرورت ارائه بهترین و باکیفیت‌ترین خدمات به زائران حرم مطهر کریمه اهل ‌بیت(ع) تأکید کرد.

بهزاد احمدی فارسانی، با اعلام این که نظارت مستمر بر واحدهای اقامتی با جدیت ادامه دارد، افزود: این اداره‌کل همواره تعامل دوسویه و سازنده‌ای با انجمن‌های واحدهای اقامتی دارد و انتظار می‌رود، مهمان‌پذیرها نیز به صورت کاملاً حرفه‌ای و استاندارد به زائران و مسافران خدمت‌رسانی کنند.

حسین جزینی، رئیس انجمن حرفه‌ای مهمان‌پذیران استان قم نیز، با اشاره به فعالیت حدود ۹۰ مهمان‌پذیر در استان گفت: دست‌اندرکاران این حوزه تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند تا خدمات شایسته، مطلوب و به نحو احسن را به زائران آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) ارائه دهند.

در این جلسه مقرر شد به منظور بازسازی، تجهیز و تعمیر اساسی (اورهال) واحدهای اقامتی، تسهیلات و وام اعطا شود، سامان‌دهی تابلوهای مهمان‌پذیرها در دستور کار قرار گیرد و برای حل مشکلات این واحدها در زمینه مالیات و امور شهرداری، جلسات مشترکی با مسئولان ذی‌ربط برگزار شود.

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