به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، دومین جلسه کارگروه تشکیل تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان قم با هدف انسجام‌بخشی به فعالیت‌های این حوزه و پیگیری مطالبات هنرمندان، عصر دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ با حضور بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و اعضای کارگروه برگزار شد.

در این نشست که در سالن جلسات اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم برگزار شد، ابعاد گوناگون فنی و اجرایی برای راه‌اندازی رسمی تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در این جلسه، با تأکید بر اهمیت نقش‌آفرینی هنرمندان و صنعتگران در تصمیم‌گیری‌های کلان این حوزه گفت: تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای، بستری مناسب برای هم‌افزایی، انتقال تجربیات و پیگیری حقوق صنفی فعالان صنایع‌دستی است و این اداره‌کل با تمام توان از فرایند قانونی شکل‌گیری این تشکل حمایت می‌کند.

بهزاد احمدی فارسانی افزود: هدف از تشکیل این کارگروه، ایجاد ساختاری منسجم و تخصصی است که بتواند به عنوان بازویی مشورتی و اجرایی در کنار این اداره‌کل، نقشی اساسی در ارتقای کمی و کیفی محصولات صنایع‌دستی استان ایفا نماید.

در ادامه این جلسه پس از تبادل نظر اعضای کارگروه، «هیأت مؤسس» برای اجرای انتخابات و انجام فرایندهای آن به تأیید کارگروه رسید. همچنین با اجماع اعضا، «ناظر برگزاری جلسه مجمع و هیأت مؤسس» انتخاب و معرفی شد.

بر اساس این گزارش؛ زمان برگزاری انتخابات، مهلت و نحوه ثبت‌نام داوطلبان متعاقباً به اطلاع عموم هنرمندان و صنعتگران استان قم خواهد رسید.

تشکیل این تشکل حرفه‌ای می‌تواند گامی مثبت در راستای برندسازی صنایع‌دستی استان قم و تسهیل دسترسی هنرمندان به بازارهای فروش و حمایت‌های دولتی باشد.

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