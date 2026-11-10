۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۰۷:۳۱

جلسه کارگروه تخصصی صنایع‌دستی قم برگزار شد

گام بلند صنایع‌دستی قم برای تشکیل تشکل حرفه‌ای

گام بلند صنایع‌دستی قم برای تشکیل تشکل حرفه‌ای

دومین جلسه کارگروه تشکیل تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان قم با هدف انسجام‌بخشی به فعالیت‌های این حوزه و پیگیری مطالبات هنرمندان، با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برگزار شد.

به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، دومین جلسه کارگروه تشکیل تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان قم با هدف انسجام‌بخشی به فعالیت‌های این حوزه و پیگیری مطالبات هنرمندان، عصر دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ با حضور بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و اعضای کارگروه برگزار شد.    

در این نشست که در سالن جلسات اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم برگزار شد، ابعاد گوناگون فنی و اجرایی برای راه‌اندازی رسمی تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در این جلسه، با تأکید بر اهمیت نقش‌آفرینی هنرمندان و صنعتگران در تصمیم‌گیری‌های کلان این حوزه گفت: تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای، بستری مناسب برای هم‌افزایی، انتقال تجربیات و پیگیری حقوق صنفی فعالان صنایع‌دستی است و این اداره‌کل با تمام توان از فرایند قانونی شکل‌گیری این تشکل حمایت می‌کند.

بهزاد احمدی فارسانی افزود: هدف از تشکیل این کارگروه، ایجاد ساختاری منسجم و تخصصی است که بتواند به عنوان بازویی مشورتی و اجرایی در کنار این اداره‌کل، نقشی اساسی در ارتقای کمی و کیفی محصولات صنایع‌دستی استان ایفا نماید.

در ادامه این جلسه پس از تبادل نظر اعضای کارگروه، «هیأت مؤسس» برای اجرای انتخابات و انجام فرایندهای آن به تأیید کارگروه رسید. همچنین با اجماع اعضا، «ناظر برگزاری جلسه مجمع و هیأت مؤسس» انتخاب و معرفی شد.

بر اساس این گزارش؛ زمان برگزاری انتخابات، مهلت و نحوه ثبت‌نام داوطلبان متعاقباً به اطلاع عموم هنرمندان و صنعتگران استان قم خواهد رسید.  

تشکیل این تشکل حرفه‌ای می‌تواند گامی مثبت در راستای برندسازی صنایع‌دستی استان قم و تسهیل دسترسی هنرمندان به بازارهای فروش و حمایت‌های دولتی باشد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081901424
عباس منجمی گیلانی
دبیر محمد آوخ

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