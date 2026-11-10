به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا تاجیک رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه گفت: در راستای صیانت از میراث معماری تاریخی و فراهم‌سازی زمینه بهره‌برداری پایدار از بناهای ارزشمند تاریخی، جلسه بررسی وضعیت و برنامه‌ریزی برای مرمت و احیای عمارت بنی‌عامری، از بناهای ارزشمند دوره زندیه و ثبت‌شده در فهرست آثار ملی کشور، برگزار شد.

او افزود: این نشست با حضور جمعی از مالکان بنا برگزار شد و طی آن، راهکارهای همکاری مشترک میان اداره میراث‌فرهنگی و مالکان برای اجرای عملیات مرمت اصولی، احیای بنا و تعیین زمینه‌های مناسب بهره‌برداری از آن مورد بررسی قرار گرفت.

تاجیک با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری این بنای تاریخی اظهار کرد: احیای عمارت بنی‌عامری می‌تواند زمینه‌ساز معرفی بیشتر روستای حاجی‌آباد عرب‌ها به‌عنوان یکی از مقاصد گردشگری شهرستان ورامین باشد و با فراهم کردن زمینه بازدید تورهای ورامین‌گردی، برگزاری کارگاه‌های علمی و آموزشی و مطالعات دانشگاهی در حوزه معماری، نقش مؤثری در رونق گردشگری روستایی ایفا کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین ادامه داد: بر اساس توافق‌های صورت‌گرفته، مقرر شد طرح مرمت این عمارت با اخذ مجوزهای لازم و تحت نظارت کارشناسان میراث‌فرهنگی و با مشارکت مالی بخش خصوصی، اشخاص حقیقی و به‌ویژه مالکین اجرا شود.

او خاطرنشان کرد: پس از تکمیل مراحل مرمت و احیا، امکان بهره‌برداری از این مجموعه در قالب کاربری‌های متنوع گردشگری از جمله اقامتگاه بوم‌گردی، مجتمع گردشگری و موزه مردم‌شناسی بررسی و فراهم خواهد شد.

تاجیک تأکید کرد: مشارکت مالکان و بخش خصوصی در حفاظت و احیای بناهای تاریخی، علاوه بر صیانت از هویت معماری و فرهنگی منطقه، می‌تواند به ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی، توسعه گردشگری روستایی و افزایش ماندگاری گردشگران در شهرستان ورامین کمک کند.

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