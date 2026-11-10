به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در راستای گسترش همکاری‌های دوجانبه و حفاظت از مواریث فرهنگی تاریخی سرهنگ آیت احمدی فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کشور با سردار نگهبان فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی دیدار و گفت‌وگو کرد. محور اصلی این نشست، تعامل سازنده با پلیس‌های تخصصی در راستای مبارزه با قاچاق اشیای تاریخی و مقابله با جرایم در حوزه میراث‌فرهنگی بود.

در این دیدار، سردار نگهبان، فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی ضمن تأکید بر اهمیت حفظ هویت ملی و میراث‌فرهنگی، بر لزوم همکاری نزدیک و تعامل مستمر با یگان حفاظت تأکید کرد.

وی همچنین بر ضرورت برخورد قاطع با قاچاق اشیای تاریخی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع هرگونه جرم در حوزه میراث‌فرهنگی استان، تأکید کرد.

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