۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۷

موزه ریاست‌جمهوری رفسنجان در فهرست آثار ملی ثبت شد

موزه ریاست‌جمهوری رفسنجان در فهرست آثار ملی ثبت شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان از ثبت ساختمان مرکز اسناد، کتابخانه و موزه ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در فهرست آثار ملی کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، سید موید محسن‌نژاد با اعلام خبر ثبت موزه ریاست جمهوری رفسنجان در فهرست آثار ملی، اظهار کرد: در اجرای ماده‌واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب آذرماه ۱۳۵۲، بند «ج» ماده‌واحده قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب سال ۱۳۶۴ و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی مصوب سال ۱۳۶۷، ساختمان مرکز اسناد، کتابخانه و موزه ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی پس از تشکیل و تکمیل پرونده ثبتی و طرح در شورای ملی ثبت آثار، به دلیل برخورداری از شان و ارزش ملی و تاریخی، با شماره ۳۴۵۶۹ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با تاکید بر اهمیت ثبت آثار تاریخی و فرهنگی در فهرست ملی افزود: ثبت ملی آثار، اقدامی بنیادین در راستای شناسایی، مستندسازی و صیانت از سرمایه‌های تاریخی و فرهنگی کشور است و زمینه حفاظت اصولی و نظارت تخصصی بر این آثار را فراهم می‌کند.

او در ادامه بیان کرد: اهمیت این اقدام تنها به حفظ یک بنای تاریخی محدود نمی‌شود، بلکه ثبت آثار در حقیقت پاسداشت بخشی از هویت، حافظه تاریخی و داشته‌های فرهنگی جامعه و انتقال این سرمایه‌های ارزشمند به نسل‌های آینده است.

محسن‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: ثبت ملی بناها و محوطه‌های واجد ارزش، زمینه توجه بیشتر به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی آنها و بهره‌گیری آگاهانه از این ظرفیت‌ها در مسیر توسعه فرهنگی و گردشگری استان کرمان را فراهم می‌سازد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081901434
محمد شجاعی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha