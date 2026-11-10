به گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، سید موید محسن‌نژاد با اعلام خبر ثبت موزه ریاست جمهوری رفسنجان در فهرست آثار ملی، اظهار کرد: در اجرای ماده‌واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب آذرماه ۱۳۵۲، بند «ج» ماده‌واحده قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب سال ۱۳۶۴ و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی مصوب سال ۱۳۶۷، ساختمان مرکز اسناد، کتابخانه و موزه ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی پس از تشکیل و تکمیل پرونده ثبتی و طرح در شورای ملی ثبت آثار، به دلیل برخورداری از شان و ارزش ملی و تاریخی، با شماره ۳۴۵۶۹ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با تاکید بر اهمیت ثبت آثار تاریخی و فرهنگی در فهرست ملی افزود: ثبت ملی آثار، اقدامی بنیادین در راستای شناسایی، مستندسازی و صیانت از سرمایه‌های تاریخی و فرهنگی کشور است و زمینه حفاظت اصولی و نظارت تخصصی بر این آثار را فراهم می‌کند.

او در ادامه بیان کرد: اهمیت این اقدام تنها به حفظ یک بنای تاریخی محدود نمی‌شود، بلکه ثبت آثار در حقیقت پاسداشت بخشی از هویت، حافظه تاریخی و داشته‌های فرهنگی جامعه و انتقال این سرمایه‌های ارزشمند به نسل‌های آینده است.

محسن‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: ثبت ملی بناها و محوطه‌های واجد ارزش، زمینه توجه بیشتر به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی آنها و بهره‌گیری آگاهانه از این ظرفیت‌ها در مسیر توسعه فرهنگی و گردشگری استان کرمان را فراهم می‌سازد.

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