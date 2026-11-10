به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن نجفی امروز دوشنبه 19 ابان ماه 1405 گفت: در راستای ارتقای سطح آمادگی کارکنان و افزایش توانمندی آنان برای مواجهه با حوادث و شرایط اضطراری، دوره آموزشی امداد و نجات و کمک‌های اولیه با همکاری جمعیت هلال‌احمر شهرستان و با حضور ۵۰ نفر از کارکنان میراث فرهنگی در سالن همایش تخت‌جمشید برگزار شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان مرودشت افزود: این دوره در قالب ۲۰ جلسه آموزشی و با هدف ارتقای دانش تخصصی و مهارت‌های عملی کارکنان در زمینه امداد و کمک‌های اولیه، رعایت اصول ایمنی و نحوه صحیح مواجهه با حوادث احتمالی طراحی و اجرا شد.

نجفی با اشاره به همکاری و همراهی مجموعه هلال‌احمر شهرستان در برگزاری این برنامه آموزشی اظهار کرد: مهندس رفیعی، مسئول جمعیت هلال‌احمر شهرستان، و حسین زارع، کارشناس مسئول این جمعیت، به‌عنوان مربیان دوره، آموزش مباحث مختلف امدادی را برعهده داشتند.

او ادامه داد: در این دوره آموزشی موضوعات کاربردی و ضروری از جمله نحوه مواجهه با مصدومان، رفع خفگی، احیای قلبی و ریوی، کنترل خونریزی، پانسمان، آسیب‌های استخوانی، مفصلی و عضلانی، بانداژ و آتل‌بندی، روش‌های صحیح حمل مصدوم، فوریت‌های پزشکی، مسمومیت‌ها، نیش و گزش، گازگرفتگی، سوختگی و بیماری‌های واگیردار از جمله آنفلوآنزا به شرکت‌کنندگان آموزش داده شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان مرودشت استقبال مطلوب و حضور فعال کارکنان در جلسات آموزشی را از نقاط قوت این برنامه برشمرد و گفت: رضایت‌مندی و علاقه‌مندی همکاران نشان‌دهنده اهمیت آموزش‌های کاربردی و ضرورت استمرار چنین برنامه‌هایی در مجموعه‌های اداری است.

نجفی خاطرنشان کرد: این دوره با همکاری مشترک اداره میراث فرهنگی و جمعیت هلال‌احمر شهرستان و به‌صورت کاملاً رایگان برگزار شد و در پایان، به شرکت‌کنندگان گواهینامه آموزشی اعطا شد.

او در پایان تأکید کرد: افزایش آمادگی نیروهای انسانی برای مقابله با حوادث احتمالی، به‌ویژه در مجموعه‌های تاریخی و گردشگری، از اولویت‌های مهم این اداره است و برگزاری چنین دوره‌هایی نقش مؤثری در ارتقای فرهنگ ایمنی، حفظ سلامت کارکنان و آمادگی بیشتر برای صیانت از گردشگران و میراث ارزشمند تاریخی شهرستان مرودشت دارد.

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