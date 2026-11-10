دادخدا سالاری رئیس کل دادگستری استان کرمان در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا، با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی و طبیعی کرمان اظهار کرد: با وجود برخورداری استان از آثار ارزشمندی همچون ارگ تاریخی بم و راین، تمدن باستانی جیرفت و جاذبه‌های طبیعی منحصربه‌فرد، هنوز نتوانسته‌ایم متناسب با این ثروت تمدنی، زمینه معرفی شایسته و بهره‌برداری اقتصادی و فرهنگی از آن‌ها را فراهم کنیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه گردشگری در جهان به صنعتی پاک و درآمدزا تبدیل شده است، افزود: بسیاری از کشورها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های محدود تاریخی و طبیعی خود، توانسته‌اند درآمدهای قابل توجهی از گردشگری کسب کنند، بنابراین کرمان نیز باید با بازنگری در شیوه‌های مدیریت و معرفی داشته‌های تاریخی و فرهنگی، از جایگاه و ظرفیت تمدنی خود در مسیر توسعه اقتصادی و گردشگری بهره بگیرد.

او با تاکید بر اینکه مدیریت میراث‌فرهنگی با روش‌های سنتی و اعتبارات محدود دولتی پاسخگوی حجم مسئولیت‌ها و چالش‌های موجود نیست، تصریح کرد: نمی‌توان هزاران بنای تاریخی واجد ارزش را به دلیل محدودیت منابع مالی بلاتکلیف گذاشت تا در گذر زمان دچار فرسودگی و تخریب شوند، از این‌رو اتخاذ رویکردهای تحولی، ریسک‌پذیری مدیریتی و استفاده از الگوهای جدید تامین مالی و سرمایه‌گذاری برای حفاظت و احیا این آثار ضرورت دارد.

سالاری با اشاره به لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در صیانت از میراث‌فرهنگی بیان کرد: حفاظت از آثار تاریخی نباید صرفا مسئولیت یک دستگاه اجرایی تلقی شود و نگاه جزیره‌ای به این حوزه، مانعی در مسیر حل مسائل و چالش‌های موجود است، میراث‌فرهنگی سرمایه مشترک جامعه و متعلق به نسل‌های آینده است و صیانت از آن به همکاری و همراهی همه نهادها، دستگاه‌ها، بخش خصوصی و مردم نیاز دارد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه، مشارکت واقعی مردم را یکی از موثرترین راهکارهای حفاظت از آثار تاریخی دانست و گفت: برخوردهای سلبی و قضایی در جایگاه قانونی خود ضروری است، اما در حوزه فرهنگ نمی‌توان تنها با ابزارهای بازدارنده به نتیجه رسید، باید با اعتمادسازی، فرهنگ‌سازی و ایجاد منافع اقتصادی برای جوامع محلی، مردم را به این باور رساند که آثار تاریخی بخشی از هویت و سرمایه ارزشمند آن‌ها و نسل‌های آینده است.

او با اشاره به تجربه کاوش‌های باستان‌شناسی در جیرفت خاطرنشان کرد: هرگاه مردم احساس کنند که برای حفاظت از آثار تاریخی احترام و برنامه عملیاتی وجود دارد، خود به موثرترین حافظان این میراث تبدیل می‌شوند، بنابراین جلب اعتماد عمومی و سهیم کردن جوامع محلی در منافع حاصل از ظرفیت‌های گردشگری باید در کانون برنامه‌های حفاظتی قرار گیرد.

سالاری در پایان با اعلام آمادگی دستگاه قضایی استان برای پشتیبانی حقوقی و قضایی از طرح‌های تحولی حوزه میراث‌فرهنگی تاکید کرد: دادگستری کل استان کرمان در چارچوب قوانین و ضوابط حفاظتی، از طرح‌های نوآورانه، سرمایه‌گذاری‌های قانونی و برنامه‌های احیا بناها و بافت‌های تاریخی حمایت می‌کند و برای رفع موانع حقوقی و اجرایی و تسهیل حضور سرمایه‌گذاران در این حوزه آمادگی دارد.

انتهای پیام/