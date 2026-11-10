به گزارش خبرنگار میراث آریا، صادق میرحسینی روز سه شنبه۱۹ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: آزمون پایانی دوره دوم کلاس‌های مرکز آموزش صنایع‌دستی شهرستان زابل به‌صورت کتبی برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زابل افزود: در این دوره آموزشی، تعداد ۸۵ نفر از علاقه‌مندان در شش رشته تخصصی شامل سیاه‌دوزی، سوزن‌دوزی، کاربافی، گلیم‌بافی، البسه محلی و چرم، آموزش‌های تخصصی و مهارتی را فرا گرفتند.

او با اشاره به اهداف برگزاری این دوره‌ها بیان داشت: ارتقای سطح مهارت هنرجویان، حفظ و احیای هنرهای اصیل و سنتی سیستان و فراهم‌سازی زمینه اشتغال و کارآفرینی از مهم‌ترین اهداف این برنامه آموزشی است.

به گفته میرحسینی، پس از پایان دوره و ارزیابی نهایی، گواهینامه‌های آموزشی و مهارتی به هنرآموزان اعطا خواهد شد تا با برخورداری از مدارک معتبر مهارتی، مسیر فعالیت حرفه‌ای و ورود هدفمند آنان به بازار کار هموار شود.

او همچنین تصریح کرد: در ادامه این روند، هنرجویان علاقه‌مند و واجد شرایط می‌توانند با طی مراحل قانونی، بررسی صلاحیت‌ها و دریافت مجوزهای لازم، برای راه‌اندازی فعالیت‌های تولیدی و کارگاه‌های صنایع‌دستی اقدام کنند. همچنین پیگیری حمایت‌های لازم از طریق تسهیلات اشتغال‌زایی، با هدف کمک به ایجاد کسب‌وکار و توسعه فعالیت‌های اقتصادی آنان دنبال خواهد شد.

میرحسینی در پایان خاطرنشان کرد: آموزش و توانمندسازی علاقه‌مندان، به‌ویژه بانوان، در رشته‌های بومی و سنتی همچون سیاه‌دوزی و سوزن‌دوزی، علاوه بر حفظ هویت و اصالت فرهنگی سیستان، می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال پایدار، رونق تولید و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های صنایع‌دستی شهرستان زابل باشد.

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