به گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی ادیب‌زاده معاون میراث فرهنگی استان تهران، با اشاره به ضرورت تدوین ضوابط متناسب با ویژگی‌های هر بافت تاریخی اظهار کرد: حفاظت از بافت‌های ارزشمند شهری نیازمند شناخت دقیق ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و ویژگی‌های کالبدی هر محدوده است؛ از همین رو، بازنگری ضوابط بافت‌های تاریخی سنگلج و عودلاجان با رویکردی تخصصی و با بررسی پلاک‌به‌پلاک انجام شد.

وی افزود: ضوابط پیشین به اندازه کافی تفاوت میان پلاک‌ها، وضعیت ساخت‌وسازهای موجود و جایگاه آثار تاریخی ثبت‌شده در محدوده بافت را منعکس نمی‌کرد؛ بنابراین در مطالعات جدید تلاش شد برای هر بخش، متناسب با شرایط واقعی و ارزش‌های تاریخی آن، ضوابط دقیق‌تری تدوین شود.

معاون میراث فرهنگی استان تهران با اشاره به وسعت حدود ۱۵۰ هکتاری بافت تاریخی عودلاجان گفت: این محدوده از سه بخش غربی، میانی و شرقی تشکیل شده و بخش غربی آن به دلیل همجواری با خیابان ناصرخسرو، مجموعه ارگ تاریخی تهران و کاخ گلستان از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به همین دلیل این بخش در اولویت مطالعات قرار گرفت.

ادیب‌زاده ادامه داد: در جریان این مطالعات، برداشت‌های میدانی و مستندسازی سه‌بعدی انجام شد تا ویژگی‌های کالبدی و ارزش‌های معماری محدوده با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد. در نهایت، ضوابط اختصاصی دو بافت تاریخی سنگلج و عودلاجان به تصویب رسید و از سوی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه این ضوابط اکنون در فرآیند استعلام‌ها و اقدامات اجرایی مناطق شهرداری تهران مورد استفاده قرار می‌گیرد، اظهار کرد: هدف از این بازنگری، ایجاد وحدت رویه در تصمیم‌گیری‌های شهری، جلوگیری از مداخلات نامتناسب و فراهم کردن زمینه حفاظت اصولی از ارزش‌های تاریخی و معماری این محدوده‌هاست.

معاون میراث فرهنگی استان تهران همچنین از تداوم همکاری با اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران برای تدوین ضوابط حفاظتی بافت‌های تاریخی دماوند و ورامین خبر داد و افزود: در این همکاری، تأمین منابع مالی و مدیریت مالی مطالعات بر عهده راه و شهرسازی و تدوین ضوابط، تنظیم شرح خدمات و نظارت تخصصی بر عهده میراث فرهنگی است. برنامه‌ریزی شده است مطالعات این دو بافت تاریخی نیز تا پایان سال به نتیجه برسد.

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