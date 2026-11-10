به گزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ در نخستین نشست دبیرخانه تاریخ شفاهی میراث‌فرهنگی استان قزوین با تأکید بر اهمیت تاریخ شفاهی به‌ویژه در حوزه مأموریت‌های وزارت میراث‌فرهنگی اظهار کرد: دبیرخانه با محوریت کارشناسان این اداره‌کل فعالیت خود را آغاز کرده و نخستین گام، شناسایی و احصای افراد و شخصیت‌های مرتبط در حوزه‌های مختلف میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان قزوین بهره‌گیری از ظرفیت جامعه دانشگاهی، به‌ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا را از رویکردهای مهم این طرح دانست و بر ضرورت تدوین فهرست اولیه افراد و اولویت‌بندی موضوعات تا پایان آبان‌ماه تأکید کرد.

امیرحسین حاتمی، رئیس انجمن ایرانی تاریخ شعبه قزوین نیز با اشاره به ضرورت ثبت خاطرات و تجربیات پیشکسوتان گفت: از دست رفتن تدریجی بزرگان و صاحب‌نظران، ضرورت گردآوری هرچه سریع‌تر داده‌های ارزشمند تاریخی را دوچندان می‌کند، همچنین استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه‌ و دانشجویان می‌تواند به ارتقای روش‌مندی مصاحبه‌ها و تدوین علمی روایت‌ها کمک کند.

زهره ترکمن، مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ‌ملی استان نیز بر ضرورت تعیین چارچوب و محورهای مشخص برای اجرای طرح تأکید کرد و مسئله‌محور بودن تاریخ شفاهی، طراحی پرسش‌ها متناسب با مسیر گفت‌وگو و راستی‌آزمایی اطلاعات با کمک مراکز علمی و اسنادی را از الزامات این فرایند دانست.

در پایان این نشست، مقرر شد فهرست اولیه افراد و شخصیت‌های واجد اولویت در سه حوزه مرتبط، ظرف دو هفته تهیه و برای بررسی و تأیید به مرکز اسناد ارائه شود. همچنین معرفی گروهی از سوی دانشگاه، تأمین تجهیزات ضبط و تصویربرداری و تعیین محل و زمان‌بندی اجرای مصاحبه‌ها از دیگر محورهای مورد توافق بود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، دبیرخانه فعالیت خود را به‌صورت مرحله‌ای دنبال خواهد کرد تا زمینه ثبت و نگهداری نظام‌مند روایت‌ها و تجربه‌های ارزشمند مرتبط با میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوین فراهم شود.

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