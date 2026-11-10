۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۱

اکران آنلاین مستند «درس انار»

اکران آنلاین مستند «درس انار»

مستند «درس انار» به کارگردانی سجاد پرهیزکاری و تهیه‌کنندگی پوریا نجفی، از روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه در بخش «اکران حقیقت» پلتفرم هاشور اکران آنلاین می‌شود.

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «درس انار» روایتی از زندگی جوانی است که از راه امتحان دادن به‌جای دیگران امرار معاش می‌کند.

این مستند داستان زندگی میثم، جوانی ۳۰ ساله و دارای معلولیت را روایت می‌کند که با وجود مشکلات ناشی از بیماری، در سایت‌های آموزشی به‌جای دیگران امتحان می‌دهد و از این راه هزینه‌های زندگی خود را تأمین می‌کند.

«درس انار» محصول سال ۱۴۰۲ مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است و از ساعت ۱۷ روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه در بخش «اکران حقیقت» پلتفرم هاشور در دسترس علاقه‌مندان و مخاطبان سینمای مستند قرار خواهد گرفت.

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کد خبر 1405081901444
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

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