شرایط پرداخت وام ۶۰ میلیونی به بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام شد

به گزارش میراث آریا، علی‌اکبر عیوضی دبیر کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران امروز چهارشنبه ۱۹ آبان، درباره روند ثبت‌نام و پرداخت وام به بازنشستگان تأمین اجتماعی اظهار کرد: طی تفاهم‌نامه صورت گرفته با بانک رفاه، بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی بانک رفاه کارگران و سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت حدود ۳۴۰ هزار فقره وام قرض‌الحسنه ۶۰ میلیون‌تومانی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است.

او با بیان اینکه نرخ کارمزد تسهیلات اعطایی ۴ درصد سالانه و بازپرداخت آن ۲۴ ماه از محل حقوق مستمری‌بگیران است، افزود: بازنشستگانی که ثبت‌نام کرده و واجد شرایط دریافت تسهیلات باشند، از نظر ثبت‌نام مشکلی نخواهند داشت و وام به آنان پرداخت می‌شود؛ با این حال، زمان واریز تسهیلات به شرایط و فرآیندهای بانکی بستگی دارد.

دبیر کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران با اشاره به زمان انتظار متقاضیان برای دریافت وام افزود: در برخی موارد، پرداخت تسهیلات بلافاصله پس از طی مراحل بانکی انجام می‌شود، اما در مواردی نیز ممکن است از زمان ثبت‌نام و قرار گرفتن نام متقاضی در فرآیند تخصیص وام تا زمان پرداخت، حدود یک ماه زمان ببرد.

عیوضی در تشریح شرایط دریافت این تسهیلات گفت: متقاضی باید بازنشسته تأمین اجتماعی و حقوق‌بگیر بانک رفاه کارگران باشد؛ چراکه این تسهیلات از طریق بانک رفاه ارائه می‌شود و بازنشستگانی که حقوق خود را از سایر بانک‌ها دریافت می‌کنند، امکان استفاده از این طرح را ندارند.

او سقف سنی دریافت این تسهیلات را ۷۷ سال اعلام کرد و ادامه داد: سیم‌کارت تلفن همراه باید به نام شخص بازنشسته باشد و متقاضی نباید چک برگشتی یا بدهی و اقساط معوق بانکی داشته باشد. همچنین افرادی که از تسهیلات مشابه استفاده کرده و همچنان بدهی تسویه‌نشده دارند، واجد شرایط دریافت این وام نخواهند بود؛ شبکه بانکی اطلاعات مربوط به بدهی‌ها و تعهدات افراد را بررسی می‌کند؛ بنابراین حتی اگر فردی ضمانت وام شخص دیگری را برعهده گرفته باشد و وام‌گیرنده اقساط معوق داشته باشد، این موضوع می‌تواند بر امکان دریافت تسهیلات توسط ضامن تأثیر بگذارد. ازاین‌رو، متقاضیان باید پیش از ثبت‌نام از نداشتن بدهی و تعهدات بانکی معوق اطمینان حاصل کنند.

دبیر کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران در پاسخ به پرسشی درباره تعداد وام‌های پرداخت‌شده در تهران از ابتدای سال تاکنون نیز اظهار کرد: از حدود مردادماه که فرآیند پرداخت وام آغاز شده، به‌طور ماهانه بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ فقره تسهیلات در تهران به بازنشستگان پرداخت شده است.

عیوضی همچنین درباره امکان دریافت مجدد وام از سوی افرادی که در سال‌های گذشته از این تسهیلات استفاده کرده‌اند، توضیح داد: دریافت وام در سال‌های گذشته به‌تنهایی مانع برخورداری مجدد از این تسهیلات نیست؛ اما افرادی که از سال ۱۴۰۳ به بعد وام دریافت کرده‌اند، مشمول دریافت مجدد آن نخواهند بود. در مقابل، افرادی که پیش از این تاریخ تسهیلات دریافت کرده و بازپرداخت وام قبلی خود را به‌طور کامل انجام داده و بدهی‌شان تسویه شده باشد، از این بابت منعی برای ثبت‌نام ندارند.

او با اشاره به فرآیند تخصیص تسهیلات خاطرنشان کرد: ثبت‌نام به‌تنهایی به معنای پرداخت قطعی وام در همان ماه نیست و تخصیص تسهیلات تابع فرآیند مربوط به انتخاب متقاضیان و بررسی شرایط بانکی آنان است.

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