۱۴ اثر تاریخی و فرهنگی اصفهان در فهرست آثار ملی ثبت شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده، روز ۱۸ آبان ماه و در حاشیه برگزاری نشست شورای عالی ثبت و حریم آثار غیرمنقول استان، گفت: در جریان برگزاری شورای عالی ثبت و حریم آثار غیرمنقول استان، پرونده‌های ثبتی مجموعه‌ای از آثار تاریخی و فرهنگی استان بررسی شد و ۱۴ اثر واجد ارزش تاریخی و فرهنگی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: منظر فرهنگی تاریخی روستای قارنه و منظر فرهنگی تاریخی روستای عشین از جمله آثار ثبت‌شده در این نشست هستند که به دلیل برخورداری از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی و پیوند میان سکونتگاه‌های انسانی و بستر تاریخی و طبیعی پیرامون آن‌ها، در شمار پرونده‌های مورد بررسی و ثبت قرار گرفتند.

کرم زاده با اشاره به ثبت سنگ‌نگاره‌های تپه نوگوران افزود: این اثر نیز در شمار پرونده‌های مصوب قرار دارد و ثبت آن به‌منظور شناسایی و صیانت از شواهد ارزشمند تاریخی و فرهنگی برجای‌مانده از دوره‌های گذشته اهمیت دارد.

او با اشاره به ثبت ۱۰ گورستان تاریخی ارامنه در این شورا تصریح کرد: گورستان‌های ارامنه برف‌انبار، بیجگرد، خلیل‌آباد، میلاگرد، سروش‌جان، محله بالا (سورپ نرسس)، محله پایین (سورپ هوانس ۱)، محله پایین (سورپ هوانس ۲) و محله وسط (مریم مقدس) از جمله آثار ثبت‌شده هستند که بخشی از شواهد تاریخی و فرهنگی جامعه ارامنه و تنوع میراث فرهنگی استان اصفهان را در خود جای داده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان همچنین از ثبت دبیرستان شریعتی (دریانی) و قلعه گوارت در فهرست آثار ملی خبر داد و افزود: این آثار نیز در شمار پرونده‌هایی قرار دارند که در شورای عالی ثبت و حریم آثار غیرمنقول استان بررسی و به ثبت ملی رسیده‌اند.

شورای عالی ثبت و حریم آثار غیرمنقول استان اصفهان شامگاه دوشنبه ۱۷ آبان ماه جاری در سالن جلسات اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با حضور حمیدرضا دوست‌محمدی، رئیس اداره ثبت آثار تاریخی و فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جمعی از مسئولان و کارشناسان حوزه میراث فرهنگی برگزار شد.