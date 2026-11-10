آگهی مزایده عمومی واگذاری غرفه تجاری در بازار تاریخی بوشهر

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نصرالله ابراهیمی امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ از برگزاری مزایده عمومی اجاره یک باب مغازه تجاری واقع در بازار تاریخی بوشهر با کاربری صنایع‌دستی خبر داد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های بازار تاریخی بوشهر در توسعه فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از صنایع‌دستی اظهار کرد: این اداره‌کل در راستای بهره‌برداری مناسب از فضاهای تجاری بازار تاریخی بوشهر و فراهم‌کردن زمینه فعالیت فعالان حوزه صنایع‌دستی، یک باب مغازه تجاری را از طریق مزایده عمومی به اجاره واگذار می‌کند.

او افزود: مدت اجاره این واحد تجاری ۲۸ ماه تعیین شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد و ثبت پیشنهاد خود اقدام کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر ادامه داد: مهلت دریافت اسناد مزایده از ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ساعت ۱۴ روز ۲۳ آبان‌ماه ادامه دارد. همچنین آخرین مهلت ارائه پیشنهادها ساعت ۱۲ روز ۸ آذرماه ۱۴۰۵ و زمان بازگشایی پاکت‌های مزایده ساعت ۱۰ صبح روز ۹ آذرماه تعیین شده است.

ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده می‌توانند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه کنند.

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