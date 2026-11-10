روایت دو برادر از ایرانگردی در ۱۴ روز

به گزارش میراث آریا، طرح «ایران دورت بگردم» یکی از طرح‌های متفاوتی است که با هدف پیمایش تمام استان‌های کشور و عبور از نوار مرزی ایران طراحی و اجرا شد.

محسن هاتف رئیس کلوپ گردشگری خودروهای سنگین کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، روز دوم آبان ماه ۱۴۰۵ با پشتیبانی و همراهی ناوگان امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به همراه برادرش مجید هاتف از محل ساختمان تاریخی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی (واقع در خیابان فیاض بخش تهران) به‌عنوان خاستگاه فعالیت‌های اتومبیلرانی در کشورمان، ایرانگردی خود را آغاز کرد.

این گروه پس از پیمودن مسیرهای طولانی و عبور از تمام ۳۱ استان کشور با خودرویی که بدنه آن با الهام از نمادهای ملی ایران طراحی شده بود، بامداد روز ۱۷ آبان به تهران بازگشت. در این طرح که ۱۴ روز و ۱۷ ساعت و ۱۵ دقیقه به طول انجامید، مسافتی حدود ۱۲ هزار و ۲۵۰ کیلومتر طی شد.

خودروی مورد استفاده در طول این سفر از جاده‌های کشور عبور خواهد کرد تا این پیمایش، علاوه بر تأکید بر جنبه‌های فنی و رکوردگیری، جلوه‌ای از هویت ملی و ظرفیت‌های گردشگری ایران را به‌نمایش بگذارد.

یکی از بخش‌های مهم و زمان‌بر مأموریت هاتف، طراحی مسیر حرکت بود. او مسیر را به شکلی برنامه‌ریزی کرد که ابتدا استان‌های مرزی کشور پیموده شوند و سپس استان‌های داخلی در مسیر قرار بگیرد.

این طراحی با هدف ایجاد تصویری از محدوده جغرافیایی ایران و تکمیل طرحی شبیه به شکل گربه ایران روی نقشه انجام شد. به گفته محسن هاتف، طراحی این مسیر زمان زیادی برده و تلاش شده است با کمترین مسیر تکراری، امکان عبور از تمام استان‌های کشور فراهم شود. در این راستا، در نهایت، از میان مسیرهای طی‌شده، تنها دو بخش به‌صورت رفت‌وبرگشت شامل مسیر جلفا به تبریز و مسیر سمنان به تهران در پایان مأموریت تکرار شدند.

در این سفر، مجید هاتف نیز به‌عنوان راننده دوم و همراه محسن هاتف حضور داشت؛ فردی که خودش سابقه و علاقه جدی در زمینه موتورسیکلت‌سواری و گردشگری ماجراجویانه دارد.

برای قابل بررسی بودن اطلاعات و مستندات طرح، مسیر حرکت تنها به ثبت کیلومترشمار خودرو محدود نبود. در تمام مراحل، اطلاعات مختلفی از جمله مسیر، زمان، مسافت و ورود به استان‌ها ثبت و مستندسازی شد.

کمیته ثبت رکوردهای ملی ایران، نیز از طریق اطلاعات GPS و گزارش‌های دریافتی، روند حرکت خودرو را به‌صورت روزانه دنبال می‌کرد.

علاوه بر اطلاعات GPS، تصاویر و ویدئوهای ورود به استان‌ها تهیه شد. گروه در مراکز تعیین‌شده در هر ۳۱ استان حضور پیدا کرد و فرم‌های مربوط به طرح توسط نمایندگان معرفی‌شده در دفاتر اداره ورزش و جوانان بررسی، مهر و امضا شد. کیلومترشمار خودرو نیز در مراحل مختلف مورد بررسی و مستندسازی قرار گرفت.

پس از بازگشت گروه به تهران، صبح روز ۱۷ آبان ۱۴۰۵، مراحل بررسی و ارزیابی مستندات با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان و رئیس کمیته ثبت رکوردهای ملی ایران، در محوطه اداره ورزش و جوانان شمال شرق تهران انجام شد.

پس از بررسی مستندات مسیر، اطلاعات GPS و مدارک تهیه‌شده در استان‌ها، رئیس کمیته صحت اطلاعات و مستندات ارائه‌شده برای رکورد را تأیید کرد و قرار است حکم رسمی پس از طی مراحل مربوطه، در روزهای آینده اعطا شود.

محسن هاتف، این راننده باسابقه خودروهای سنگین و فعال رسانه‌ای حوزه حمل‌ونقل که طراح و مجری این طرح هم بود، معتقد است، رانندگی فقط جابه‌جایی از یک نقطه به نقطه دیگر نیست؛ بلکه می‌تواند بستری برای معرفی توانایی‌ها، آزمودن فناوری‌ها، خلق تجربه‌های تازه و نمایش ظرفیت‌های انسانی، گردشگری و صنعتی کشور باشد.

طرح «ایران دورت بگردم» با پیمایش ۳۱ استان، عبور از نوار مرزی ایران به پایان رسید؛ مأموریتی که برادران هاتف آن‌را نه پایان یک مسیر، بلکه آغاز تجربه‌ها و ایده‌های بزرگ‌تر در حوزه خودرو، گردشگری و حمل‌ونقل می‌دانند.

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