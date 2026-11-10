به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، سید موید محسن‌نژاد سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در دیدار و نشست هم‌اندیشی با محسن تویسرکانی شهردار کرمان، با قدردانی از همراهی و همکاری شهردار و مجموعه مدیریت شهری با اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان اظهار کرد: تعامل و هم‌افزایی با شهرداری کرمان از رئوس و اولویت‌های کاری این اداره‌کل در انجام ماموریت‌های مرتبط با حفاظت، مرمت و احیا آثار تاریخی و توسعه گردشگری شهری است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان افزود: تعامل نزدیک با مدیریت شهری، علاوه بر تسهیل و تسریع در انجام امور، زمینه مناسبی برای پیشبرد پروژه‌های مشترک فراهم می‌کند و با هم‌افزایی ظرفیت‌های دو مجموعه می‌توان بسیاری از طرح‌های مرتبط با سامان‌دهی فضاهای تاریخی و فرهنگی شهر را با سرعت و کیفیت بیشتری به اجرا رساند.

او با اشاره به برنامه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان برای ثبت جهانی مجموعه‌های تاریخی شهر کرمان بیان کرد: پیگیری تشکیل و تکمیل پرونده و فراهم کردن مقدمات ثبت جهانی محدوده قلعه اردشیر، قلعه دختر و محور ملک سلیمان در دستور کار قرار گرفته و این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.

محسن‌نژاد فعال‌سازی پایگاه‌ قلعه دختر و قلعه اردشیر را از اولویت‌های مهم در مسیر حفاظت و ثبت جهانی این مجموعه تاریخی برشمرد و گفت: فعال‌سازی این پایگاه‌ها با همکاری و همراهی شهرداری کرمان در آینده نزدیک دنبال خواهد شد و در این مسیر، آماده هرگونه همکاری و تعامل با مدیریت شهری هستیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با تاکید بر اهمیت برنامه‌ریزی در اجرای پروژه‌های مشترک تصریح کرد: تعیین برنامه زمان‌بندی مشخص برای اقدامات و طرح‌های مشترک، نقش مهمی در پیشبرد اهداف و جلوگیری از طولانی شدن فرآیندهای اجرایی دارد، همچنین تدوین ضوابط بافت تاریخی شهر کرمان در دستور کار این اداره‌کل قرار دارد و تلاش می‌کنیم با رویکرد حل مسئله و رفع چالش‌ها، ماموریت‌های حوزه میراث‌فرهنگی را به انجام برسانیم.

او با قدردانی از نگاه فرهنگی و رویکرد مثبت مجموعه شهرداری در حوزه حفاظت از میراث تاریخی خاطرنشان کرد: توجه مدیریت شهری به صیانت از آثار تاریخی، بازتعریف فضاهای شهری و حرکت در مسیر گردشگرپذیر شدن کرمان، شایسته تقدیر است و استمرار تعامل میان میراث‌فرهنگی و شهرداری می‌تواند دستاوردهای موثری در راستای تامین منافع شهر و شهروندان به همراه داشته باشد.

محسن‌نژاد در پایان تاکید کرد: رویکرد مجموعه شهرداری در همراهی با طرح‌های حفاظتی و مرمتی و توجه به ظرفیت‌های تاریخی شهر، فرصت ارزشمندی برای پیشبرد برنامه‌های مشترک است و امیدواریم با استمرار نشست‌های کارشناسی و هماهنگی‌های بین‌بخشی، زمینه اجرای اقدامات موثرتر در بافت تاریخی کرمان فراهم شود.

تعامل شهرداری با میراث‌فرهنگی زمینه‌ساز اجرای پروژه‌های ماندگار شهری است

محسن تویسرکانی شهردار کرمان نیز با قدردانی از همراهی مدیرکل میراث‌فرهنگی و مجموعه تحت مدیریت او با برنامه‌ها و طرح‌های شهرداری اظهار کرد: تعامل مستمر، برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی و کارشناسی و هماهنگی میان دو مجموعه می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات ماندگار در حوزه مدیریت شهری و حفاظت از میراث تاریخی کرمان باشد.

شهردار کرمان با اشاره به برنامه‌های شهرداری برای ادامه سامان‌دهی فضاهای تاریخی و گردشگری شهر افزود: پس از افتتاح فاز نخست بهسازی گذر عدالت‌خانه کرمان، اجرای مرحله جدید این پروژه با هدف سامان‌دهی بازار قلعه و ایجاد گذر صنایع‌دستی و سوغات کرمان در دستور کار قرار دارد که در اجرای آن از ظرفیت‌ها و همکاری مجموعه میراث‌فرهنگی استفاده خواهد شد.

او همچنین سامان‌دهی فضای پیرامونی قلعه دختر و قلعه اردشیر را از دیگر برنامه‌های مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: این پروژه با همکاری و همراهی اداره‌کل میراث‌فرهنگی دنبال می‌شود و با توجه به فعالیت تیم مرمت شهرداری کرمان در بافت تاریخی، حمایت‌های نظارتی، کارشناسی و مشورتی میراث‌فرهنگی در پیشبرد اقدامات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

تویسرکانی با تاکید بر ضرورت تداوم تعاملات دو مجموعه بیان کرد: برگزاری نشست‌های صمیمانه و کارشناسی و همفکری مجموعه‌های تخصصی، مسیر اجرای اقدامات مشترک را هموار می‌کند و این تعاملات در نهایت به ارتقا کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان و فراهم شدن زمینه حضور مطلوب‌تر گردشگران در شهر کرمان منجر خواهد شد.

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