به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلسه انجمن میراث فرهنگی شهرستان کنگان روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ به ریاست فرماندار شهرستان و با حضور علی ماهینی معاون میراث‌فرهنگی استان بوشهر در محل فرمانداری کنگان برگزار شد.

معاون میراث‌فرهنگی استان بوشهر در این نشست با تشریح اساسنامه انجمن‌های میراث فرهنگی، به تبیین اهداف، وظایف، چارچوب فعالیت‌ها و مسئولیت اعضای این انجمن در زمینه حفاظت و صیانت از آثار تاریخی و ارزش‌های فرهنگی شهرستان پرداخت.

او با تأکید بر اهمیت مشارکت و همراهی ظرفیت‌های مردمی در حفاظت از میراث فرهنگی اظهار کرد: انجمن‌های میراث‌فرهنگی با ایجاد زمینه مشارکت عمومی، نقش مهمی در افزایش آگاهی جامعه، معرفی ارزش‌های تاریخی و فرهنگی و جلب همکاری مردم برای پاسداشت میراث ارزشمند هر منطقه دارند.

معاون میراث‌فرهنگی استان بوشهر افزود: آشنایی اعضای انجمن با مأموریت‌ها و مسئولیت‌های قانونی، زمینه‌ساز فعالیت هدفمندتر و هماهنگی بیشتر در مسیر حفاظت از آثار و داشته‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان خواهد بود.

این نشست با هدف تبیین جایگاه انجمن میراث‌فرهنگی، تشریح مأموریت‌های آن و آشنایی اعضا با مسئولیت‌ها و وظایف محوله برگزار شد.

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