به گزارش میراث آریا، این دوچرخه دونفره با نشان تجاری Jack Taylor، نمونه‌ای از هنر و مهارت دوچرخه‌سازی دست‌ساز در بریتانیاست؛ صنعتی که دقت در ساخت، کیفیت فنی و توجه به جزئیات، از ویژگی‌های شاخص آن به شمار می‌رود.

پیشینه فعالیت جک تیلور به سال ۱۹۳۶ میلادی در شهر استاکتون-آن-تیز انگلستان بازمی‌گردد. این فعالیت در سال ۱۹۴۵ با مشارکت برادرانش، کن و نورمن، در قالب کسب‌وکاری خانوادگی توسعه یافت و به‌تدریج با ساخت دوچرخه‌های سفارشی، از جمله مدل‌های دونفره، شهرت بیشتری پیدا کرد.

دوچرخه‌های دونفره یا تاندِم، به دلیل برخورداری از دو جایگاه نشستن و رکاب‌زنی، علاوه بر کارکرد حمل‌ونقل، نمادی از هماهنگی و همکاری دو رکاب‌زن در تجربه‌ای مشترک از حرکت هستند.

این اثر ارزشمند پس از مدتی نگهداری در مخزن مرکزی مجموعه، با هدف آماده‌سازی برای نمایش عمومی در موزه خودروهای اختصاصی مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران، مورد رسیدگی و پاک‌سازی قرار گرفته است.

معرفی این اثر در ادامه رویکرد مجموعه نیاوران در شناسایی، حفاظت و معرفی گنجینه‌های تاریخی و فرهنگی انجام می‌شود؛ آثاری که هر یک می‌توانند دریچه‌ای به شناخت تاریخ صنعت، طراحی و سبک زندگی در دوره‌های مختلف بگشایند.

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