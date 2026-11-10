راه مناطق گردشگری نئور و سردابه اردبیل در حال بهسازی است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرزاد قلندری امروز ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۵ گفت: عملیات ساماندهی و بهسازی مسیر مناطق گردشگری نئور و سردابه با جدیت در حال اجرا است و طبق برنامه‌ریزی تا سال آینده برای استفاده ایمن مردم و گردشگران تکمیل خواهد شد.

فرماندار اردبیل افزود: تالاب نئور و روستای هدف گردشگری سردابه جزو مناطق شاخص گردشگری در شهرستان اردبیل هستند که سالانه گردشگران بسیاری از این مناطق بازدید می‌کند و فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب برای این مناطق جزو اولویت‌های فرمانداری اردبیل است.

او تاکید کرد: در چهار ماه نخست امسال ۱۹ کیلومتر راه روستایی با اعتبار بیش از ۹۵۰ میلیارد ریال احداث و آسفالت شده است و خوشبختانه همه روستاهای بالای ۵۰ خانوار شهرستان اردبیل از راه آسفالته مناسب برخوردار هستند.

قلندری با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما از آمادگی کامل عوامل راهداری، ماشین‌آلات و تجهیزات و ملزومات زمستانی برای اجرای طرح راهداری زمستانه و خدمات‌رسانی بی‌وقفه به مسافران خبر داد و بر تداوم برنامه‌های شناسایی و حذف نقاط حادثه‌خیز اردبیل تاکید کرد.

فرماندار اردبیل با اشاره به لزوم توسعه امکانات رفاهی در حاشیه راه‌ها، بر حمایت همه‌ جانبه فرمانداری و سایر دستگاه‌های اجرایی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ساخت و توسعه مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی تاکید کرد.

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