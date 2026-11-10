به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در دیدار رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان با مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوسف، روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵، راهکارهای همکاری و هماهنگی دو دستگاه برای تسهیل صدور اسناد تک‌برگ بناهای تاریخی و تعیین وضعیت مالکیت و اسناد این املاک بررسی شد.

همچنین مقرر شد با همکاری مشترک، بناهای تاریخی واجد ارزش در سطح شهرستان شناسایی و فهرست‌برداری شوند تا ضمن تعیین وضعیت ثبتی آن‌ها، اقدامات قانونی لازم برای صدور اسناد تک‌برگ پیگیری شود.

اجرای این اقدام می‌تواند ضمن سامان‌دهی وضعیت ثبتی املاک تاریخی، زمینه صیانت بهتر از خانه‌های ارزشمند و حفاظت از بافت‌های تاریخی شهری و روستایی شهرستان خوسف را فراهم کند.

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