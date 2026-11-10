۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۳

آغاز همکاری برای صدور اسناد تک‌برگ خانه‌ها و بناهای تاریخی شهرستان خوسف

آغاز همکاری برای صدور اسناد تک‌برگ خانه‌ها و بناهای تاریخی شهرستان خوسف

تسهیل فرآیند صدور اسناد تک‌برگ برای خانه‌ها و بناهای تاریخی شهرستان خوسف، به‌ویژه بناهای واقع در محدوده بافت‌های تاریخی مورد بررسی و تأکید قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در دیدار رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان با مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوسف، روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵، راهکارهای همکاری و هماهنگی دو دستگاه برای تسهیل صدور اسناد تک‌برگ بناهای تاریخی و تعیین وضعیت مالکیت و اسناد این املاک بررسی شد.

همچنین مقرر شد با همکاری مشترک، بناهای تاریخی واجد ارزش در سطح شهرستان شناسایی و فهرست‌برداری شوند تا ضمن تعیین وضعیت ثبتی آن‌ها، اقدامات قانونی لازم برای صدور اسناد تک‌برگ پیگیری شود.

اجرای این اقدام می‌تواند ضمن سامان‌دهی وضعیت ثبتی املاک تاریخی، زمینه صیانت بهتر از خانه‌های ارزشمند و حفاظت از بافت‌های تاریخی شهری و روستایی شهرستان خوسف را فراهم کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081901457
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha