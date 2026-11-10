به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جواد رحمتی امروز ۱۹ آبان ماه با اشاره به حضور مدیران ارشد شهرداری اصفهان از جمله معاون خدمات شهری، مسئول عمران بافت ناحیه تاریخی، رئیس اداره عمران، رئیس اداره سیما و منظر شهری، مسئول خدمات شهری بافت تاریخی، مسئول روشنایی و نورپردازی و نماینده سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان در نشست مشترک پایگاه میراث جهانی میدان امام(ره) و سازمان‌های شهرداری اصفهان، گفت: با توجه به گستردگی زیرساخت‌ها، تأسیسات و تجهیزات شهری در محدوده این مجموعه ثبت جهانی، مدیریت مؤثر و برنامه‌ریزی اصولی برای نگهداری آن مستلزم شناسایی و مستندسازی دقیق اطلاعات موجود و تکمیل آنها بر روی نقشه GIs است.

مدیر پایگاه میراث جهانی میدان امام (ره)(نقش‌جهان) اصفهان ادامه داد: یکی از مصوبات مهم این نشست، احصاء، جمع‌آوری و مستندسازی اطلاعات و تهیه بانک اطلاعاتی جامع از تجهیزات و زیرساخت‌های موجود در میدان نقش‌جهان، به تفکیک حوزه‌های مسئولیت هر یک از بخش‌های شهرداری بود تا پس از بررسی، کمبود اطلاعات توسط مشاور ذیصلاح تکمیل شود.

او افزود: این اطلاعات شامل نقشه تأسیسات و شبکه‌های آب‌رسانی، کانال‌های دفع آب‌های سطحی، مبلمان شهری، فضای سبز و شبکه آبیاری، شیرهای هیدرانت و تجهیزات آتش‌نشانی، تابلوهای معرفی و اطلاع‌رسانی، سیستم روشنایی و نورپردازی و سایر تجهیزات و زیرساخت‌های شهری خواهد بود.

رحمتی تصریح کرد: تشکیل این بانک اطلاعاتی، ضمن ایجاد شناخت دقیق از وضعیت موجود، زمینه برنامه‌ریزی هدفمند، اولویت‌بندی اقدامات اجرایی، جلوگیری از مداخلات غیرهماهنگ و ارتقای کیفیت نگهداری و حفاظت از میدان نقش‌جهان را فراهم می‌کند.

مدیر پایگاه میراث جهانی میدان امام (ره)(نقش‌جهان) اصفهان تأکید کرد: حفاظت شایسته از این میراث ارزشمند جهانی نیازمند همکاری مستمر و هماهنگ همه دستگاه‌های مسئول است و پایگاه جهانی میدان نقش‌جهان با تقویت تعامل با مجموعه شهرداری و ارگانهای ذی‌ربط، پیگیر تحقق مدیریت منسجم و یکپارچه این عرصه جهانی خواهد بود.