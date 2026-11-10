عکس روز ناسا از زحل پشت ماه

به گزارش میراث آریا، گاهی زحل ناپدید می‌شود. در واقع این سیاره زمانی که ماه در برابر آن قرار می‌گیرد، از دید ما پنهان می‌شود.

به نقل از ناسا، این نوع گرفتگی زحلی که به‌طور دقیق‌تر اختفا نامیده می‌شود، در اوایل سال ۲۰۲۵ در نوار باریکی از کره زمین (از گرینلند گرفته تا اروپای مرکزی و شمال آفریقا) قابل دیدن بود.

این عکس یک ترکیب دیجیتال از سه عکس است؛ نخست تصویری از سیاره زحل پیش از ناپدید شدن آن و سپس دو تصویر از ماه که با زمان‌های نوردهی متفاوت ثبت شده‌اند. این تصاویر پس از غروب خورشید، از منطقه ساردینیا در ایتالیا گرفته شده‌اند.

نقطه درخشان در نزدیکی زحل، یکی از قمرهای این سیاره نیست. این نقطه درخشان، ستاره‌ای به نام «۸۵ دلو» (۸۵ Aquarii) است که در فاصله‌ای دورتر از زحل قرار دارد؛ به طوری که فاصله این ستاره تا زحل بیشتر از فاصله زحل تا ماه است.

دفعه بعد که ماه از برابر زحل عبور می‌کند به گونه‌ای که از روی زمین قابل دیدن باشد در سال ۲۰۳۱ خواهد بود.

انتهای پیام/