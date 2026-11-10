قاین؛ طلای سرخ در قاب موسیقی و ادبیات

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید عباس‌زاده روز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این رویداد فرهنگی به همت بنیاد فرهنگی و توانمندسازی سپهر قاین و با حضور جمعی از علاقه‌مندان فرهنگ، ادبیات و میراث بومی، در خانه تاریخی موسوی برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات افزود: این برنامه با هدف معرفی جایگاه زعفران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نمادهای هویتی و اقتصادی منطقه، ترویج سنت‌های بومی و ایجاد پیوند میان ادبیات، موسیقی و میراث‌فرهنگی قاینات برگزار شد.

او ادامه داد: در این مراسم، موسیقی مقامی به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت فرهنگی خراسان، توسط هنرمندان شهرستان، برادران ضابطه و خانواده نادری اجرا شد که فضایی اصیل و دلنشین برای حاضران فراهم کرد.

عباس‌زاده با اشاره به اجرای آیین سنتی کف‌زنی «بستنی زمستانی» گفت: این آیین که از گذشته در فصل سرما در قاینات رواج داشته، با پوشش لباس‌های محلی و تهیه کف با طعم زعفران، جلوه‌ای ویژه به این رویداد بخشید.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات بیان کرد: کف‌زنی یا تهیه کف، از آیین‌های سنتی و خوراک‌های بومی منطقه است که در فهرست میراث‌فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسیده و نمادی از پیوند طبیعت، سنت و زندگی اجتماعی مردم قاینات به شمار می‌رود.

او در پایان با قدردانی از تلاش‌های بنیاد فرهنگی و توانمندسازی سپهر قاین خاطرنشان کرد: برگزاری چنین رویدادهایی فرصت ارزشمندی برای بازشناسی و پاسداشت سنت‌های اصیل منطقه، تقویت هویت فرهنگی، توسعه گردشگری بومی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی قاینات فراهم می‌کند.

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