به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری، با اشاره به روند توسعه موزه باستان‌شناسی ارومیه اظهار کرد: در حال حاضر فاز سوم این پروژه در حال اجراست که شامل تکمیل احداث سازه و سقف طبقه همکف بوده و با اعتباری بیش از ۱۰ میلیارد تومان اجرایی می‌شود و به‌زودی به پایان می‌رسد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: در فازهای قبلی اقداماتی از جمله اجرای فونداسیون و بتن‌ریزی پروژه، اجرای ستون‌ها و سقف طبقه دوم، آجرکاری، ساماندهی تأسیسات برقی و تزئینات مجموعه انجام می‌شود.

او درباره افزایش فضای موزه تصریح کرد: مساحت موزه در حال حاضر ۶۰۰ مترمربع است که پس از اتمام پروژه به حدود ۲ هزار و ۲۰۰ مترمربع می‌رسد. صفری با بیان اینکه تکمیل این مجموعه امکان نمایش تعداد بیشتری از اشیای تاریخی را فراهم می‌کند، گفت: در سالیان گذشته به‌دلیل کمبود فضا، شماری از اشیای تاریخی در گنجینه موزه نگهداری می‌شد و امکان نمایش آنها وجود نداشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در پایان خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان به بازدید از اشیای تاریخی و باستان‌شناسی ارومیه می‌توانند با مراجعه به موزه شهر ارومیه، واقع در مدرسه تاریخی ۲۲ بهمن، از این اشیا دیدن کنند.

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