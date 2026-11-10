به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، جلسه هماهنگی اقدامات عمرانی و اجرایی امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان ماه جاری به منظور آمادگی برای ثبت جهانی روستای تاریخی و تپه‌باستانی حسنلو در نقده، به ریاست مهدی رستمی‌نژاد، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی و با حضور علی حیرانی، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، امیرعباس جعفری، فرماندار نقده و جمعی از مسئولان استانی و محلی برگزار شد.

مهدی رستمی‌نژاد، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی، در این جلسه با تأکید بر اهمیت ملی و بین‌المللی محوطه و روستای تاریخی حسنلو اظهار کرد: ثبت جهانی این اثر بی‌نظیر، رویدادی بزرگ و تاریخی برای استان آذربایجان غربی و نقده به شمار می‌رود که می‌تواند تحولی عظیم در حوزه گردشگری، رونق اقتصادی و معرفی فرهنگ غنی منطقه در سطح جهانی ایجاد کند.

او افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری نقده و نهادهای خدمات‌رسان مکلفند با بسیج تمامی امکانات، موانع پیش‌رو را برطرف کرده و تکالیف محوله را در چارچوب زمان‌بندی دقیق به سرانجام برسانند تا با ارتقای شاخص‌های زیرساختی، روستا آماده ارزیابی‌های ارزیابان یونسکو شود.

دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی، بازوان اجرایی صیانت از بافت تاریخی حسنلو هستند

علی حیرانی، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان غربی، نیز در این جلسه با تأکید بر نقش محوری مدیریت روستایی و شوراهای اسلامی در صیانت از بافت تاریخی و توسعه پایدار روستای حسنلو عنوان کرد: دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی به عنوان بازوان توانمند اجرایی در سطح روستا، مسئولیت خطیری در جلب مشارکت مردمی، رعایت ضوابط کالبدی و صیانت از معماری بومی منطقه بر عهده دارند.

او اضافه کرد: دفتر امور روستایی استانداری با تمام ظرفیت و از طریق تخصیص اعتبارات و حمایت از پروژه‌های عمرانی دهیاری‌ها، در کنار اداره‌کل میراث فرهنگی و فرمانداری نقده خواهد بود تا زیرساخت‌های خدماتی، بهسازی معابر و فضاهای عمومی روستای حسنلو با استانداردهای مورد نیاز یونسکو همخوانی پیدا کند و زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی پایدار برای اهالی منطقه فراهم شود.

مشارکت مردمی، کلید موفقیت ثبت جهانی

مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، نیز در این نشست با تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده برای پرونده ثبتی حسنلو گفت: برای تقویت زیرساخت‌ها، ساماندهی و آماده‌سازی روستا اعتبارات مناسبی به این پروژه اختصاص یافته است که در بخش‌های مختلف عمرانی و بهسازی هزینه می‌شود.

او با تأکید بر اینکه ثبت جهانی تنها یک پروژه اداری نیست، بلکه نیازمند رویکردی مردمی و همگانی است، تصریح کرد: همراهی، مشارکت فعال و همگامی اهالی عزیز روستای حسنلو با کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی، کلید اصلی موفقیت در این مسیر سترگ است و امیدواریم با هم افزایی ایجاد شده، گام‌های نهایی پرونده ثبتی این اثر ارزشمند با موفقیت برداشته شود.

مردم حسنلو پای کار ثبت جهانی روستا

فرماندار نقده نیز در این نشست با ارائه گزارشی از روند اقدامات محلی و هماهنگی‌های صورت‌گرفته در سطح شهرستان، بر آمادگی کامل مدیریت شهری و روستایی برای همراهی با پروژه‌های عمرانی مرتبط با ثبت جهانی حسنلو تأکید کرد.

امیرعباس جعفری تصریح کرد: حسنلو هویت و افتخار مردم نقده و منطقه است و تمامی بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و نهادهای محلی با تمام توان پای کار هستند تا با بهبود زیرساخت‌های رفاهی، اقامتی و خدماتی، زمینه برای میزبانی شایسته از گردشگران داخلی و خارجی و همچنین ارزیابان بین‌المللی فراهم شود. او خاطرنشان کرد: توسعه بوم‌گردی‌ها، ساماندهی معابر روستا و صیانت از بافت تاریخی حسنلو با مشارکت و دغدغه‌مندی خود اهالی پیگیری می‌شود تا این روستا به الگویی موفق در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی تبدیل شود.

در این جلسه راهکارهای تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی، ساماندهی بافت کالبدی روستا و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای هموار کردن مسیر پرونده ثبت جهانی حسنلو (هدف‌گذاری شده برای سال‌های آتی) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

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