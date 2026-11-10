افزایش چشمگیر سطح آب اثر طبیعی ملی چمن متحرک چملی تکاب

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا صادقیان از افزایش قابل‌توجه سطح آب اثر طبیعی ملی چمن متحرک چملی در پی بارش‌های اخیر برف و باران و افزایش آبدهی چشمه تأمین‌کننده آب این زیست‌بوم خبر داد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست تکاب گفت: در پی بارش‌های اخیر و افزایش دبی چشمه تأمین‌کننده آب چملی، سطح آب این اثر طبیعی ملی به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته و این منطقه در حال حاضر از شرایط مطلوب‌تری از نظر وضعیت آبی برخوردار است.

او افزود: اثر طبیعی ملی چمن متحرک چملی در فاصله ۱۷ کیلومتری شهر تکاب و در نزدیکی روستای بدرلو واقع شده و از جمله جاذبه‌های طبیعی کم‌نظیر و ارزشمند این شهرستان به شمار می‌رود که از نظر زیست‌محیطی و گردشگری اهمیت ویژه‌ای دارد.

صادقیان با اشاره به استقبال گردشگران داخلی و خارجی از این منطقه، بر ضرورت حفاظت از این زیست‌بوم حساس تأکید کرد و از گردشگران خواست با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، از هرگونه آسیب به پوشش گیاهی، منابع آبی و طبیعت منطقه خودداری کنند.

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