به گزارش میراث آریا، فعالیت سامانه بارشی اخیر در کشور که چهره‌ای زمستانی و سفیدپوش به ارتفاعات و مناطق مختلف بخشید، افزون بر بهبود کیفیت هوای تهران و افزایش ورودی سدها از جمله سد کرج، میانگین بارندگی کل کشور را با جهشی چشمگیر از منفی ۲۰ درصد به ۵۵ درصد بالاتر از میانگین بلندمدت رساند.

بر اساس داده‌های ثبت‌شده، بیشترین میزان بارندگی این سامانه با حدود ۲۹۶ میلی‌متر در ایستگاه کوهرنگ گزارش شده و پیش‌بینی‌های پهنه‌ای و نقطه‌ای نیز به دقت محقق شده است؛ چنان‌که در ایستگاه شل‌آباد استان لرستان نیز بیش از ۲۲۰ میلی‌متر بارش طی این چند روز به ثبت رسید.

به استثنای هفت استان که هنور بارش‌های کافی را دریافت نکرده‌اند، در تمامی استان‌های کشور بارندگی فراتر از میانگین بلندمدت ثبت شده و فلات مرکزی ایران پس از سال‌ها خشکسالی، سهم قابل توجهی از بارش‌های پاییزی را تجربه کرده است.

در استان تهران که به همراه استان‌های قم، قزوین و مرکزی ششمین سال پیاپی خشکسالی را پشت سر می‌گذارند، میزان بارندگی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از تنها یک میلی‌متر به ۵۳ میلی‌متر افزایش یافته است.

این سامانه بارشی، به ویژه در مناطق شمالی استان تهران و ارتفاعات البرز، یکی از کم‌سابقه‌ترین بارش‌ها در دهه‌های اخیر به شمار می‌رود؛ به طوری که میانگین بارش در ایستگاه اقدسیه تهران به حدود ۱۰۰ میلی‌متر رسید.

بررسی الگوهای پیش‌بینی بلندمدت نشان می‌دهد که روند بارش‌ها تا نیمه آذرماه در حد نرمال و حداکثر نرمال تداوم خواهد داشت.

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