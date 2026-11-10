به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست بررسی مسائل، مشکلات و چالش‌های پیش‌روی فعالان حوزه گردشگری و سرمایه‌گذاری شهرستان سرایان روز دوشنبه ۱۸ آبان ماه جاری، با حضور نمایندگان پلیس اطلاعات و امنیت عمومی (اماکن نیروی انتظامی)، ریاست اداره اطلاعات ناحیه مقاومت بسیج سپاه و معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، در محل اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرایان برگزار شد.

در این نشست، مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌های فعالان حوزه گردشگری و سرمایه‌گذاری شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حاضران بر ضرورت تعامل، هماهنگی و همکاری هرچه بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و انتظامی و مدیران تأسیسات گردشگری تأکید کردند.

همچنین رعایت شئونات اسلامی و ضوابط فرهنگی از سوی مسافران و گردشگران، حفظ حرمت و شأن مناسبت‌های خاص مذهبی و توجه به ارزش‌ها و باورهای جامعه میزبان، از جمله موضوعات مورد تأکید در این جلسه بود.

در پایان، بر تقویت ارتباط مستمر و سازنده میان مدیران اقامتگاه‌ها و مجموعه‌های گردشگری با نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه‌های مسئول، در راستای رفع موانع، ارتقای امنیت و آرامش گردشگران و فراهم‌سازی بستر مناسب برای توسعه پایدار گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری در شهرستان سرایان تأکید شد.

انتهای پیام/