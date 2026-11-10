پل تاریخی دهنجرد نیازمند حفاظت مستمر است

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مصطفی پاشایی سه‌شنبه ۱۹ آبان با اشاره به بازدید و نظارت از پل تاریخی روستای دهنجرد، اظهار کرد: این پل در فاصله یک کیلومتری مسیر روستاهای دهنجرد و امزاجرد قرار دارد و با شماره ۲۸۱۴۱ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لالجین افزود: پل تاریخی دهنجرد طی سال‌های اخیر در سه مرحله و با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان، در فاصله سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ مورد مرمت اساسی قرار گرفته است و از اهمیت ویژه‌ای در تسهیل ارتباط و فعالیت‌های کشاورزی چندین روستای منطقه برخوردار است.

او با اشاره به شاخصه‌های معماری این اثر تاریخی بیان کرد: استفاده از مصالح بومی و منطقه‌ای همچون سنگ، آجر و دیگر مصالح سنتی از ویژگی‌های شاخص این پل به شمار می‌رود که نشان‌دهنده تجربه، تلاش و دانش گذشتگان در ساخت آثار ماندگار است، میراثی ارزشمند که باید قدر آن را دانست و در حفظ و نگهداری آن کوشید.

پاشایی با اشاره به وضعیت محوطه این اثر تاریخی تصریح کرد: در جریان بازدید، مشاهده شد که ضایعات ساختمانی و کشاورزی در محوطه پل تخلیه شده است که در این خصوص با دهیاری و مسئولان مربوطه مذاکره و موضوع برای پیگیری و رسیدگی مطرح شد.

او با تاکید بر ضرورت حفاظت مستمر از بناهای تاریخی خاطرنشان کرد: آثار تاریخی به‌صورت دوره‌ای نیازمند مرمت، ساماندهی و رسیدگی هستند و پل تاریخی دهنجرد نیز با وجود مرمت‌های اساسی از این قاعده مستثنا نیست و بستر آن در شرایط کنونی نیازمند مرمت و ساماندهی است.

پاشایی در پایان بر ضرورت توجه به نگهداری اصولی از این اثر ملی تاکید کرد و یادآور شد: حفاظت از پل تاریخی دهنجرد، علاوه بر صیانت از یک میراث ارزشمند تاریخی و معماری به حفظ یکی از مسیرهای ارتباطی و کشاورزی چندین روستای منطقه نیز کمک می‌کند.

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