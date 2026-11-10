به گزارش میراث‌آریا، احمد تجری، دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵، در بازدید از موزه خانه کلبادی ساری، بر ضرورت حفاظت اصولی از موزه‌ها، صیانت از آثار تاریخی و فراهم‌سازی زمینه بازگشایی و فعالیت مجدد این مراکز فرهنگی تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به جایگاه موزه‌ها در حفظ و انتقال میراث تاریخی و فرهنگی به نسل‌های آینده اظهار کرد: موزه‌ها صرفاً محل نگهداری اشیای تاریخی نیستند، بلکه بخشی از حافظه جمعی، هویت فرهنگی و سرمایه دانشی جامعه به شمار می‌روند. این مراکز علاوه بر کارکرد حفاظتی و پژوهشی، در آموزش عمومی، تقویت هویت ملی و محلی، توسعه گردشگری فرهنگی و ارتقای آگاهی اجتماعی نقش مؤثری دارند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ ساختار فیزیکی و تأسیسات موزه‌ها افزود: با توجه به تعطیلی موزه‌ها از زمان جنگ ۱۲روزه، لازم است در دوره تعطیلی نیز مراقبت مستمر از ساختمان‌ها، آثار، تجهیزات و زیرساخت‌های حفاظتی با جدیت دنبال شود تا این مجموعه‌ها در زمان فراهم شدن شرایط بازگشایی، از آمادگی کامل برخوردار باشند. حفظ امنیت آثار، کنترل شرایط محیطی و رسیدگی به وضعیت تأسیسات و تجهیزات، از الزامات مدیریت حرفه‌ای موزه‌هاست.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران همچنین در ادامه این بازدید، با حضور در بافت تاریخی شهر ساری، بر ضرورت حفاظت، نگهداری و احیای این محدوده تاریخی تأکید کرد و گفت: بافت تاریخی هر شهر، تنها مجموعه‌ای از بناهای قدیمی نیست، بلکه بازتابی از سیر تحول اجتماعی، فرهنگی، معماری و هویت تاریخی آن شهر است. از این منظر، حفاظت از بافت تاریخی ساری باید به‌عنوان بخشی از سیاست صیانت از میراث ملموس و تقویت هویت شهری مورد توجه قرار گیرد.

تجری افزود: حفاظت مؤثر از بافت‌های تاریخی مستلزم نگاه یکپارچه و فراتر از مرمت موردی بناهاست؛ به‌گونه‌ای که ساماندهی محیط شهری، نگهداری بناهای ارزشمند، ارتقای کیفیت فضاهای عمومی، مشارکت مالکان و ساکنان و تعریف کاربری‌های متناسب با ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی، در کنار یکدیگر دنبال شوند. چنین رویکردی می‌تواند ضمن جلوگیری از فرسایش تدریجی هویت تاریخی شهر، زمینه تبدیل این محدوده‌ها به مقاصد فعال گردشگری فرهنگی و بستری برای رونق اقتصاد محلی را فراهم کند.

ویدر بخش دیگری از این بازدید، با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های موزه‌ای در مرکز استان اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که در دستور کار اداره‌کل قرار دارد، فراهم‌سازی زمینه ایجاد یک موزه در شهر ساری است. در این راستا تلاش خواهیم کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط و بهره‌گیری از همراهی مؤثر بزرگان، صاحب‌نظران و ظرفیت‌های اجتماعی شهر ساری، زمینه تأمین زمین مناسب برای ایجاد این مجموعه فراهم شود. ایجاد موزه در مرکز استان می‌تواند علاوه بر تکمیل زیرساخت‌های فرهنگی و گردشگری ساری،زمینه‌ای برای معرفی جامع‌تر تاریخ، فرهنگ و هویت مازندران و تقویت پیوند میان میراث گذشته و نسل امروز باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران در پایان تأکید کرد: صیانت از موزه‌ها و بافت‌های تاریخی، صرفاً یک وظیفه حفاظتی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای حفظ هویت فرهنگی، تقویت گردشگری پایدار و انتقال میراث ارزشمند استان به نسل‌های آینده است؛ مأموریتی که تحقق آن نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، مدیریت یکپارچه و مشارکت همه دستگاه‌ها و شهروندان است.

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