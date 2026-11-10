به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن حرفه‌ای هتل‌ها، متل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های استان گلستان روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور دوسوم اعضای این انجمن در محل هتل گانیار علی‌آبادکتول برگزار شد.

معاون گردشگری استان گلستان گفت: این مجمع با نظارت معاونت گردشگری استان و با هدف تطبیق اساسنامه استانی انجمن با اساسنامه تیپ کشوری برگزار شد و اساسنامه انجمن با ضوابط جدید ابلاغی معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تطبیق داده شد.

یاسر قندهاری با اشاره به اهمیت به‌روزرسانی چارچوب فعالیت تشکل‌های گردشگری ادامه داد: تطبیق اساسنامه انجمن با ضوابط جدید کشوری، زمینه شفافیت بیشتر در وظایف و مسئولیت‌ها و انسجام در فعالیت‌های این تشکل حرفه‌ای را فراهم می‌کند.

او اظهار کرد: انجمن حرفه‌ای هتل‌ها، متل‌ها و هتل‌آپارتمان‌ها می‌تواند با انتقال دیدگاه‌ها و مسائل بهره‌برداران مراکز اقامتی، نقش مؤثری در تقویت ارتباط بخش خصوصی با معاونت گردشگری استان و پیگیری مسائل مشترک اعضا داشته باشد.

معاون گردشگری استان گلستان تأکید کرد: مشارکت فعال اعضا در تصمیم‌گیری‌های انجمن، فرصتی برای بهره‌گیری از تجربه فعالان صنعت اقامت، طرح نیازهای آموزشی و ارائه پیشنهادهای کاربردی برای ارتقای کیفیت خدمات به گردشگران است.

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