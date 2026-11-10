۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۳

اساسنامه انجمن حرفه‌ای هتل‌داران گلستان با ضوابط جدید تطبیق یافت

اساسنامه انجمن حرفه‌ای هتل‌داران گلستان با ضوابط جدید تطبیق یافت

معاون گردشگری استان گلستان از تطبیق اساسنامه انجمن حرفه‌ای هتل‌ها، متل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های استان با اساسنامه تیپ کشوری و ضوابط جدید ابلاغی معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن حرفه‌ای هتل‌ها، متل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های استان گلستان روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور دوسوم اعضای این انجمن در محل هتل گانیار علی‌آبادکتول برگزار شد.

معاون گردشگری استان گلستان گفت: این مجمع با نظارت معاونت گردشگری استان و با هدف تطبیق اساسنامه استانی انجمن با اساسنامه تیپ کشوری برگزار شد و اساسنامه انجمن با ضوابط جدید ابلاغی معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تطبیق داده شد.

یاسر قندهاری با اشاره به اهمیت به‌روزرسانی چارچوب فعالیت تشکل‌های گردشگری ادامه داد: تطبیق اساسنامه انجمن با ضوابط جدید کشوری، زمینه شفافیت بیشتر در وظایف و مسئولیت‌ها و انسجام در فعالیت‌های این تشکل حرفه‌ای را فراهم می‌کند.

او اظهار کرد: انجمن حرفه‌ای هتل‌ها، متل‌ها و هتل‌آپارتمان‌ها می‌تواند با انتقال دیدگاه‌ها و مسائل بهره‌برداران مراکز اقامتی، نقش مؤثری در تقویت ارتباط بخش خصوصی با معاونت گردشگری استان و پیگیری مسائل مشترک اعضا داشته باشد.

معاون گردشگری استان گلستان تأکید کرد: مشارکت فعال اعضا در تصمیم‌گیری‌های انجمن، فرصتی برای بهره‌گیری از تجربه فعالان صنعت اقامت، طرح نیازهای آموزشی و ارائه پیشنهادهای کاربردی برای ارتقای کیفیت خدمات به گردشگران است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081901468
ابوالفضل آذری
دبیر مرضیه امیری

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