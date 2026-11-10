به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد زرین‌فر امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در بازدیدی میدانی از ادارات میراث‌فرهنگی شهرستان‌های دیر و دشتی، وضعیت عملکرد، امکانات و مسائل و مشکلات این مجموعه‌ها را از نزدیک بررسی و ارزیابی کرد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر در حاشیه این بازدیدها اظهار کرد: هدف از این برنامه، بررسی میدانی وضعیت ادارات شهرستانی، شناسایی نواقص، مشکلات و نیازهای موجود و ارزیابی شرایط برای برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور رفع موانع و بهبود روند فعالیت‌هاست.

او افزود: حضور در شهرستان‌ها و بررسی مستقیم مسائل و چالش‌های موجود، فرصت مناسبی برای شناخت دقیق‌تر نیازهای ادارات و پیگیری مشکلات در حوزه‌های اداری، پشتیبانی و زیرساختی فراهم می‌کند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر تأکید کرد: تلاش می‌کنیم با جمع‌بندی نتایج این بازدیدها و پیگیری موارد شناسایی‌شده، زمینه رفع نواقص، ارتقای امکانات و بهبود شرایط کاری کارکنان و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی در ادارات شهرستانی را فراهم کنیم.

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