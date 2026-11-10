۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۵

 قلم‌زنی ملایر، هنری اصیل با ظرفیت‌های قابل توجه در تولید و عرضه صنایع‌دستی

 قلم‌زنی ملایر، هنری اصیل با ظرفیت‌های قابل توجه در تولید و عرضه صنایع‌دستی

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ملایر با اشاره به اهمیت هنر قلم‌زنی به‌عنوان یکی از رشته‌های مهم و ارزشمند صنایع‌دستی ملایر، گفت: این هنر اصیل با تکیه بر مهارت، خلاقیت و تجربه هنرمندان از ظرفیت‌های قابل توجه شهرستان در حوزه تولید صنایع‌دستی و ایجاد اشتغال برخوردار است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابراهیم جلیلی سه‌شنبه ۱۹ آبان، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۵۰ هنرمند قلم‌زن در قالب ۲۲ کارگاه فعال و همچنین در بخش فعالیت‌های خانگی مشغول به تولید هستند و سالانه حدود یک‌هزار قطعه محصول قلم‌زنی در شهرستان ملایر تولید می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی ملایر با اشاره به بازارهای فروش محصولات قلم‌زنی، بیان کرد: بخش عمده تولیدات هنرمندان ملایری به تهران، اصفهان و سایر شهرهای بزرگ کشور عرضه می‌شود. حضور در نمایشگاه‌های صنایع‌دستی و فروش از طریق صفحات شخصی در شبکه‌های اجتماعی از جمله روش‌های معرفی و عرضه این محصولات به مشتریان است.

او ادامه داد: در کنار بازار داخلی، بخشی از محصولات قلم‌زنی ملایر نیز به‌صورت محدود به کشور عراق و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس عرضه می‌شود که نشان‌دهنده ظرفیت این هنر برای حضور در بازارهای خارجی است.

جلیلی در پایان بر اهمیت حمایت از هنرمندان، توسعه بازارهای فروش، معرفی بیشتر آثار قلم‌زنی و تقویت زمینه‌های بازاریابی و صادرات صنایع‌دستی تاکید کرد.

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کد خبر 1405081901470
آزاده صفی
دبیر مرضیه امیری

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