به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابراهیم جلیلی سه‌شنبه ۱۹ آبان، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۵۰ هنرمند قلم‌زن در قالب ۲۲ کارگاه فعال و همچنین در بخش فعالیت‌های خانگی مشغول به تولید هستند و سالانه حدود یک‌هزار قطعه محصول قلم‌زنی در شهرستان ملایر تولید می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی ملایر با اشاره به بازارهای فروش محصولات قلم‌زنی، بیان کرد: بخش عمده تولیدات هنرمندان ملایری به تهران، اصفهان و سایر شهرهای بزرگ کشور عرضه می‌شود. حضور در نمایشگاه‌های صنایع‌دستی و فروش از طریق صفحات شخصی در شبکه‌های اجتماعی از جمله روش‌های معرفی و عرضه این محصولات به مشتریان است.

او ادامه داد: در کنار بازار داخلی، بخشی از محصولات قلم‌زنی ملایر نیز به‌صورت محدود به کشور عراق و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس عرضه می‌شود که نشان‌دهنده ظرفیت این هنر برای حضور در بازارهای خارجی است.

جلیلی در پایان بر اهمیت حمایت از هنرمندان، توسعه بازارهای فروش، معرفی بیشتر آثار قلم‌زنی و تقویت زمینه‌های بازاریابی و صادرات صنایع‌دستی تاکید کرد.

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