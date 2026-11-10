به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ساناز رمجی روز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: چهارشنبه‌بازار صنایع‌دستی با هدف ایجاد فرصت برای عرضه مستقیم و بدون واسطه آثار هنرمندان و صنعتگران هرمزگان، تقویت اقتصاد هنرهای سنتی و فراهم‌کردن زمینه دسترسی آسان شهروندان و گردشگران به محصولات بومی برگزار می‌شود.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: در این بازارچه، مجموعه‌ای از صنایع‌دستی اصیل استان از جمله رودوزی‌های سنتی، حصیربافی، صنایع‌دستی دریایی، سفال‌گری و دیگر رشته‌های شاخص به نمایش گذاشته می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند ضمن آشنایی با هنرهای بومی هرمزگان، محصولات دست‌ساز هنرمندان را به‌صورت مستقیم خریداری کنند.

او اضافه کرد: چهارشنبه‌بازار صنایع‌دستی روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه، از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۲:۳۰ در پاساژ ملکه آسمان‌ها برگزار می‌شود و میزبان شهروندان، گردشگران و علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر بومی خواهد بود.

رمجی در پایان با اشاره به نقش بازارچه‌های تخصصی در رونق کسب‌وکارهای صنایع‌دستی و حمایت از هنرمندان گفت: استمرار برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های هنری هرمزگان، توسعه بازار فروش محصولات و تقویت جایگاه صنایع‌دستی در اقتصاد بومی استان کمک کند. از عموم شهروندان و علاقه‌مندان دعوت می‌شود با حضور در این بازارچه، از تولیدات هنرمندان و صنعتگران هرمزگانی حمایت کنند.

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