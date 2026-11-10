به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حدود ۲هزار و ۳۰۰ خانوار عشایر کوچنده کرد، هر سال از پانزدهم آبان تا پانزدهم اردیبهشت در مراتع قشلاقی شهرستان‌های مراوه‌تپه، کلاله و گنبدکاووس مستقر می‌شوند؛ پهنه‌ای به وسعت ۳۵۰ هزار هکتار که محل زمستان‌گذرانی این خانوارها و چرای دام‌های آنان است.

محمدصادق عرب‌قائنی مدیرکل امور عشایر گلستان،، سه ایل‌راه «خشتلی، قازانقایه و شلمی» را مسیرهای اصلی ورود عشایر کوچنده به استان معرفی کرد و گفت: برای تأمین امنیت کوچ و ارائه خدمات در طول مسیر، هماهنگی‌های لازم با فرمانداری‌ها، مراکز نظامی و انتظامی، دامپزشکی و منابع طبیعی مناطق عشایرنشین صورت گرفته است.

مدیرکل امور عشایر گلستان با اشاره به خسارت باران‌های سیل‌آسای اخیر به مسیرهای تردد عشایر توضیح داد: از مجموع ۳۵۰ کیلومتر راه عشایری استان، ۱۸۰ کیلومتر دچار تخریب شده است و با انجام هماهنگی‌ها و انعقاد قرارداد با پیمانکاران عمرانی، اقدامات لازم برای مرمت این مسیرها در حال انجام است.

به گفته او، خدمات‌رسانی به عشایر پس از استقرار در قشلاق‌ها نیز با مشارکت دستگاه‌های مسئول ادامه می‌یابد و مراکز بهداشتی، آموزش‌وپرورش، شرکت نفت، اداره‌کل غله، راهداری و جهاد کشاورزی، خدمات مورد نیاز این خانوارها را ارائه می‌کنند.

عرب‌قائنی، تأمین آب آشامیدنی، آرد، نفت سفید، گاز مایع و خوراک دام را از بخش‌های اصلی حمایت از جامعه عشایری برشمرد و افزود: نهاده‌هایی مانند کنسانتره، جو، علوفه خشک و سبوس نیز برای پشتیبانی از فعالیت دامداری در اختیار عشایر قرار می‌گیرد.

او همچنین از مشارکت یک اتحادیه، هشت شرکت تعاونی عشایری و ۱۲ فروشگاه در تأمین و توزیع مایحتاج خانوارها خبر داد و بیان کرد: سالانه هزار و ۸۶۰ تن آرد، ۱۲۰ میلیون لیتر آب و دو میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر نفت سفید میان عشایر استان توزیع می‌شود.

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