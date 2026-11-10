به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ساناز رمجی روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: میزهای تخصصی صنایع‌دستی با هدف ایجاد فضای گفت‌وگو و تعامل میان هنرمندان، شناسایی ظرفیت‌های رشته‌های مختلف و بررسی مسائل و نیازهای فعالان این حوزه برگزار می‌شوند و زمینه مشارکت جامعه هنری در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با صنایع‌دستی را فراهم می‌کنند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به جایگاه روستای ملی بهمنی در حوزه حصیربافی افزود: حصیربافی از هنرهای اصیل و ریشه‌دار هرمزگان است که دانش بومی، مهارت‌های سنتی و ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی را در خود جای داده است. عنوان ملی این روستا نیز بیانگر اهمیت این هنر و ضرورت توجه به حفظ، توسعه و حمایت از هنرمندان فعال در این رشته است.

او اضافه کرد: این میز تخصصی با هدف دریافت دیدگاه‌ها و پیشنهادهای هنرمندان حصیرباف و بررسی مسائل مرتبط با فعالیت حرفه‌ای آنان برگزار شد تا از ظرفیت و تجربه فعالان این حوزه در مسیر شکل‌گیری تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان استفاده شود.

رمجی تصریح کرد: ایجاد تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی می‌تواند بستر مناسبی برای انسجام‌بخشی به فعالیت هنرمندان، تقویت مشارکت جمعی، پیگیری مطالبات تخصصی و توسعه ارتباط میان فعالان رشته‌های مختلف صنایع‌دستی و مجموعه‌های مرتبط فراهم کند.

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