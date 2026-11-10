۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۰

«آب‌راه» از ماهشهر به جمع منتخبان سوگواره نینوائیان پیوست

«آب‌راه» از ماهشهر به جمع منتخبان سوگواره نینوائیان پیوست

نمایش خیابانی «آب‌راه» به نویسندگی و کارگردانی آرش رضایی، با کسب تنها سهمیه خوزستان در پنجمین سوگواره ملی تئاتر نینوائیان، نماینده این استان در رویداد هنری رشت خواهد بود.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، پس از بررسی آثار رسیده از شهرهای مختلف کشور، هیئت انتخاب پنجمین سوگواره ملی تئاتر نینوائیان متشکل از رضا میرمعنوی، محمدحسن‌پور و فرهاد رحمان‌زاده، ۱۰ اثر را برای حضور در این دوره از سوگواره برگزید.

در فهرست آثار منتخب، نمایش خیابانی «آب‌راه» از بندرماهشهر به نویسندگی و کارگردانی آرش رضایی، به‌عنوان تنها نماینده استان خوزستان حضور دارد.

عزیز قیم، زینب عساکره، غزل حسنی، فاطمه عساکره، سیده فاطمه هاشمی‌اصل و حیدر رضایی اعضای گروه اجرایی این نمایش هستند.

بر اساس برنامه‌ریزی دبیرخانه، آثار منتخب روزهای ۱۹ و ۲۰ آبان‌ ۱۴۰۵ در شهر رشت اجرا می‌شوند و آیین اختتامیه پنجمین سوگواره ملی تئاتر خیابانی نینوائیان نیز ۲۱ آبان‌ماه برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081901475
جلیل جعفری
دبیر مرضیه امیری

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