به گزارش خبرنگار میراث آریا، پس از بررسی آثار رسیده از شهرهای مختلف کشور، هیئت انتخاب پنجمین سوگواره ملی تئاتر نینوائیان متشکل از رضا میرمعنوی، محمدحسن‌پور و فرهاد رحمان‌زاده، ۱۰ اثر را برای حضور در این دوره از سوگواره برگزید.

در فهرست آثار منتخب، نمایش خیابانی «آب‌راه» از بندرماهشهر به نویسندگی و کارگردانی آرش رضایی، به‌عنوان تنها نماینده استان خوزستان حضور دارد.

عزیز قیم، زینب عساکره، غزل حسنی، فاطمه عساکره، سیده فاطمه هاشمی‌اصل و حیدر رضایی اعضای گروه اجرایی این نمایش هستند.

بر اساس برنامه‌ریزی دبیرخانه، آثار منتخب روزهای ۱۹ و ۲۰ آبان‌ ۱۴۰۵ در شهر رشت اجرا می‌شوند و آیین اختتامیه پنجمین سوگواره ملی تئاتر خیابانی نینوائیان نیز ۲۱ آبان‌ماه برگزار خواهد شد.

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