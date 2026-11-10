صدور گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات برای واحدهای اقامتی و پذیرایی گلستان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یاسر قندهاری روز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در خصوص گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات واحدهای گردشگری استان، گفت: پنجمین جلسه کمیسیون درجه‌بندی تأسیسات گردشگری گلستان با دستور کار بررسی چهار پرونده مربوط به یک سفره‌خانه سنتی، دو هتل و یک اقامتگاه بوم‌گردی برگزار شد.

معاون گردشگری استان گلستان افزود: پرونده‌های مطرح‌ شده در این نشست شامل سفره‌خانه سنتی «عمارت» در شهرستان گرگان، هتل‌های «بهمن» و «تاج» و اقامتگاه بوم‌گردی «دتر جان» در شهرستان کردکوی بود که برای درجه‌بندی و صدور گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری بررسی شدند.

او بیان کرد: بررسی پرونده‌های مطرح‌شده در این کمیسیون به صدور گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری برای هر چهار واحد منجر شد.

این نشست به ریاست یاسر قندهاری معاون گردشگری استان گلستان و با حضور کارشناسان نظارت و ارزیابی استان و رؤسای انجمن‌های حرفه‌ای مربوط برگزار شد.

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