۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۹

صدور گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات برای واحدهای اقامتی و پذیرایی گلستان

صدور گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات برای واحدهای اقامتی و پذیرایی گلستان

معاون گردشگری استان گلستان از صدور گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری برای چهار واحد اقامتی و پذیرایی در پنجمین جلسه کمیسیون درجه‌بندی تأسیسات گردشگری استان خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یاسر قندهاری روز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در خصوص گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات واحدهای گردشگری استان، گفت: پنجمین جلسه کمیسیون درجه‌بندی تأسیسات گردشگری گلستان با دستور کار بررسی چهار پرونده مربوط به یک سفره‌خانه سنتی، دو هتل و یک اقامتگاه بوم‌گردی برگزار شد.

معاون گردشگری استان گلستان افزود: پرونده‌های مطرح‌ شده در این نشست شامل سفره‌خانه سنتی «عمارت» در شهرستان گرگان، هتل‌های «بهمن» و «تاج» و اقامتگاه بوم‌گردی «دتر جان» در شهرستان کردکوی بود که برای درجه‌بندی و صدور گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری بررسی شدند.

او بیان کرد: بررسی پرونده‌های مطرح‌شده در این کمیسیون به صدور گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری برای هر چهار واحد منجر شد.

این نشست به ریاست یاسر قندهاری معاون گردشگری استان گلستان و با حضور کارشناسان نظارت و ارزیابی استان و رؤسای انجمن‌های حرفه‌ای مربوط برگزار شد.

صدور گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات برای واحدهای اقامتی و پذیرایی گلستان

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کد خبر 1405081901476
ابوالفضل آذری
دبیر مرضیه امیری

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