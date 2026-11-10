به گزارش خبرنگار میراث آریا، مستند «کارون- اهواز» با تمرکز بر بحران‌های زیست‌محیطی جنوب ایران و پیامدهای فعالیت شرکت‌های نفتی بر رودخانه کارون و زندگی جوامع بومی منطقه، توانست نظر داوران هفتمین جشنواره بین‌المللی محیط زیست قابس را جلب کند و جایزه سوم بخش مستند بلند را از آن خود کند.

«کارون- اهواز» پیش از این نیز در نخستین جشنواره محیط زیست فیوم مصر، جایزه ویژه بهترین فیلم را دریافت کرده بود. بازنمایی چالش‌های زیست‌محیطی و تقابل میان توسعه صنعتی و حفاظت از محیط زیست، در کنار توجه به زندگی مردم بومی، از محورهای اصلی این اثر مستند است.

حبیب باوی‌ساجد برای ساخت این فیلم، سه سال پژوهش اسنادی و میدانی انجام داده است. این مستند همچنین پیش از این به بخش مسابقه اصلی پانزدهمین جشنواره بین‌المللی الخریبکه مراکش و بخش رقابتی چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم زوما در نیجریه راه یافته بود.

در تولید این اثر، حمزه حاتمی به‌عنوان مدیر فیلمبرداری، اسماعیل پورنصیری در بخش تدوین، کارون پیکچرز در اصلاح رنگ و نور، محمدمهدی شُکر در طراحی و ترکیب صدا، حسنه عفراوی به‌عنوان مشاور پژوهش و امین حیدری به‌عنوان صدابردار همکاری داشته‌اند.

همچنین سیدیوسف موسوی دستیار کارگردان، امیر عبیداوی عکاس، الهام رشیدی و هادی فرطوسی پژوهشگران، حبیب باوی‌ساجد نویسنده متن گفتار و گوینده، وادی عبیات مدیر تولید و سارا باوی‌ساجد مجری طرح این مستند بوده‌اند.

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