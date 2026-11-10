۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۳

راهیابی نمایش «شجره طیبه» از خرمشهر به جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت

راهیابی نمایش «شجره طیبه» از خرمشهر به جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت

نمایش خیابانی «شجره طیبه» به نویسندگی آمنه پورحسینی و کارگردانی پژمان مهراب‌پور نماینده خرمشهر در بخش رقابتی «سردار آسمانی» بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، دبیرخانه بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، فهرست آثار منتخب بخش «سردار آسمانی» را در ۲ بخش رقابتی و مهمان اعلام کرد که در میان آثار پذیرفته‌ شده، نام یک نمایش از خرمشهر نیز به چشم می‌خورد.

بر این اساس، نمایش خیابانی «شجره طیبه» نوشته آمنه پورحسینی و به کارگردانی پژمان مهراب‌پور، به‌عنوان اثر راه‌یافته از شهرستان خرمشهر در بخش رقابتی این رویداد هنری حضور خواهد داشت.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار و به همت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح برگزار می‌شود.

این دوره از جشنواره از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده و برنامه‌های آن تا پاییز ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081901478
جلیل جعفری
دبیر مرضیه امیری

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