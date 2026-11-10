به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید محمدرضا هاشمی روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ماه جاری با اشاره به حضور هیئت اقتصادی استان در نهمین نمایشگاه بین‌المللی واردات چین، اظهار کرد: معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده استان و ایجاد زمینه همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی از مهم‌ترین اهداف این سفر بود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه خراسان جنوبی علاوه بر محصولات شاخصی همچون زرشک و زعفران، از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه معدن، گردشگری و موقعیت جغرافیایی برخوردار است، افزود: در جریان این سفر تلاش شد توانمندی‌های متنوع استان به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران چینی معرفی شود.

او از برگزاری نشست مشترک با بیش از ۱۰۰ نفر از فعالان و صادرکنندگان اقتصادی ایران و چین خبر داد و گفت: در این نشست، فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان به‌صورت جامع تشریح شد که با استقبال حاضران همراه بود و زمینه شکل‌گیری ارتباطات و همکاری‌های جدید اقتصادی را فراهم کرد.

هاشمی با اشاره به مذاکرات تخصصی در حوزه معدن تصریح کرد: ظرفیت‌های استان در زمینه سنگ‌های معدنی، زغال‌سنگ، مس و طلا به فعالان اقتصادی و نمایندگان مناطق معدنی چین معرفی و زمینه‌های همکاری مشترک بررسی شد.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، ایجاد ارتباط و همکاری میان مناطق معدنی دارای ظرفیت‌های مشابه در قالب خواهرخواندگی بود که مورد استقبال طرف چینی قرار گرفت.

او با تأکید بر ضرورت توسعه صنایع معدنی و جلوگیری از خام‌فروشی خاطرنشان کرد: هدف استان صرفاً واگذاری ظرفیت‌های معدنی نیست، بلکه به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاری برای توسعه فرآوری مواد معدنی، انتقال دانش فنی و استفاده از تجهیزات پیشرفته هستیم تا ارزش افزوده بیشتری در داخل استان ایجاد شود.

هاشمی همچنین با اشاره به جایگاه تاریخی خراسان جنوبی در مسیر جاده ابریشم، معرفی قابلیت‌های گردشگری استان را از دیگر محورهای مذاکرات دانست و افزود: تلاش شد این پیام به سرمایه‌گذاران منتقل شود که فرصت‌های اقتصادی استان تنها به معدن و کشاورزی محدود نیست و حوزه گردشگری نیز ظرفیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری دارد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به استقبال سرمایه‌گذاران از معرفی ظرفیت‌های استان اظهار کرد: حتی برخی فعالان اقتصادی ایرانی مقیم چین نیز شناخت کاملی از توانمندی‌های خراسان جنوبی نداشتند و پس از آشنایی با فرصت‌های موجود، نسبت به گستردگی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان ابراز شگفتی کردند.

او همچنین تجربه مثبت یکی از سرمایه‌گذاران چینی فعال در منطقه زیرکوه را از عوامل مؤثر در معرفی فضای سرمایه‌گذاری استان عنوان کرد و گفت: این سرمایه‌گذار در جریان مذاکرات، از امنیت، شرایط مناسب فعالیت اقتصادی و تعامل مطلوب مجموعه مدیریتی استان با سرمایه‌گذاران سخن گفت.

هاشمی امنیت، همراهی دستگاه‌های اجرایی و تسهیل فرآیندهای اداری را از مؤلفه‌های مهم جذب سرمایه‌گذاری برشمرد و تأکید کرد: مدیریت استان تلاش می‌کند زمینه حضور سرمایه‌گذاران را با اطمینان خاطر و حداقل موانع اداری فراهم کند.

استاندار خراسان جنوبی، در پایان با تأکید بر ضرورت پیگیری نتایج حضور در رویدادهای بین‌المللی گفت: معرفی ظرفیت‌های استان آغاز مسیر است و آنچه اهمیت دارد، تداوم مذاکرات، فراهم کردن زمینه بازدیدهای میدانی سرمایه‌گذاران و تبدیل توافقات به طرح‌ها و پروژه‌های اجرایی است؛ موضوعی که می‌تواند به جذب سرمایه‌های جدید و شتاب‌بخشی به روند توسعه اقتصادی خراسان جنوبی منجر شود.

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