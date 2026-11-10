به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ در دیدار با مسئول خبرگزاری برنا با اشاره به اهمیت تعامل سازنده با رسانه‌ها در تبیین برنامه‌ها، اطلاع‌رسانی اقدامات و جلب مشارکت عمومی، بر ضرورت تداوم همکاری رسانه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان تأکید کرد.

در این نشست، موضوعات مرتبط با بافت تاریخی قزوین و ضرورت افزایش مشارکت مردم و سرمایه‌گذاران در حفاظت و مرمت بناهای تاریخی مورد بحث قرار گرفت.

مهدوی با تأکید بر نقش مردم در حفظ هویت تاریخی شهر، فرهنگ‌سازی برای تشویق مالکان به مرمت بناهای خود و بهره‌گیری از سرمایه‌های مردمی در این مسیر را از موضوعات مهم و ضروری دانست.

همچنین استفاده ظرفیت مشوق‌های پیش‌بینی‌ شده در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری از جمله تسهیلات حمایتی، صدور موافقت اصولی های بی‌نام و سایر حمایت‌های قانونی برای احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی و... مورد تأکید قرار گرفت.

امکان بازدید گردشگران از بناهای تاریخی تحت پوشش این اداره کل در روزهای تعطیل، تعامل و همراهی با شهرداری در زمینه مرمت و حفاظت از بناهای تاریخی و همچنین تشریح روند مرمت و احیای گراند هتل قزوین از دیگر محورهای مطرح‌شده در این دیدار بود.

در بخش دیگری از این نشست، ظرفیت انجمن خیرین میراث‌فرهنگی برای جلب مشارکت مردم در مرمت و احیای آثار تاریخی و همچنین طرح نشان‌دار کردن مالیات به‌عنوان فرصتی برای تأمین اعتبار پروژه‌های فرهنگی و میراثی، با تأکید بر تکمیل ساختمان موزه مردم‌شناسی آبیک، مورد بررسی قرار گرفت.

مرور پروژه‌های اولویت‌دار حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در شهر قزوین و شهرستان‌های استان و ضرورت اطلاع‌رسانی هدفمند درباره اقدامات، نیازها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری این بخش نیز از دیگر موضوعات این گفت‌وگو بود.

این دیدار در راستای تقویت ارتباط دوسویه با رسانه‌های استان، توسعه همکاری‌های خبری و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها برای ارتقای آگاهی عمومی صورت گرفت.

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