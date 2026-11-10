۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۵

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان قزوین تأکید کرد:

ضرورت حفاظت از بناهای تاریخی با مشارکت مردم و سرمایه‌گذاران

ضرورت حفاظت از بناهای تاریخی با مشارکت مردم و سرمایه‌گذاران

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین در دیدار با مسئول خبرگزاری برنا در استان، ضمن قدردانی از همراهی و تعامل این رسانه در انعکاس موضوعات و برنامه‌های حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، درباره مهم‌ترین مسائل، ظرفیت‌ها و اولویت‌های این اداره‌کل به گفت‌وگو پرداخت.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ در دیدار با مسئول خبرگزاری برنا با اشاره به اهمیت تعامل سازنده با رسانه‌ها در تبیین برنامه‌ها، اطلاع‌رسانی اقدامات و جلب مشارکت عمومی، بر ضرورت تداوم همکاری رسانه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان تأکید کرد.

در این نشست، موضوعات مرتبط با بافت تاریخی قزوین و ضرورت افزایش مشارکت مردم و سرمایه‌گذاران در حفاظت و مرمت بناهای تاریخی مورد بحث قرار گرفت.

مهدوی با تأکید بر نقش مردم در حفظ هویت تاریخی شهر، فرهنگ‌سازی برای تشویق مالکان به مرمت بناهای خود و بهره‌گیری از سرمایه‌های مردمی در این مسیر را از موضوعات مهم و ضروری دانست.

همچنین استفاده ظرفیت مشوق‌های پیش‌بینی‌ شده در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری از جمله تسهیلات حمایتی، صدور موافقت اصولی های بی‌نام  و سایر حمایت‌های قانونی برای احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی و... مورد تأکید قرار گرفت.

امکان بازدید گردشگران از بناهای تاریخی تحت پوشش این اداره کل در روزهای تعطیل، تعامل و همراهی با شهرداری در زمینه مرمت و حفاظت از بناهای تاریخی و همچنین تشریح روند مرمت و احیای گراند هتل قزوین از دیگر محورهای مطرح‌شده در این دیدار بود.

در بخش دیگری از این نشست، ظرفیت انجمن خیرین میراث‌فرهنگی برای جلب مشارکت مردم در مرمت و احیای آثار تاریخی و همچنین طرح نشان‌دار کردن مالیات به‌عنوان فرصتی برای تأمین اعتبار پروژه‌های فرهنگی و میراثی، با تأکید بر تکمیل ساختمان موزه مردم‌شناسی آبیک، مورد بررسی قرار گرفت.

مرور پروژه‌های اولویت‌دار حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در شهر قزوین و شهرستان‌های استان و ضرورت اطلاع‌رسانی هدفمند درباره اقدامات، نیازها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری این بخش نیز از دیگر موضوعات این گفت‌وگو بود.

این دیدار در راستای تقویت ارتباط دوسویه با رسانه‌های استان، توسعه همکاری‌های خبری و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها برای ارتقای آگاهی عمومی صورت گرفت.

انتهای پیام/

کد خبر 1405081901480
فرزانه فتحی
دبیر مرضیه امیری

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