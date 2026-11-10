۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۷

معاون میراث‌فرهنگی آذربایجان‌ غربی

۵۰ بنای تاریخی آذربایجان غربی در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دارد

۵۰ بنای تاریخی آذربایجان غربی در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دارد

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌ غربی گفت: حدود ۵۰ بنا در اختیار دستگاه‌های اجرایی از جمله آموزش و پرورش، هلال احمر، اوقاف و ارتش قرار دارد که براساس قانون باید از منابع داخلی خود برای نگهداری آن‌ها اقدام کنند.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، داوود فرازی از ثبت هزار و ۹۰۰ اثر و بنای تاریخی استان در فهرست آثار ملی خبر داد و گفت: آذربایجان غربی از این نظر در شمار پنج تا شش استان نخست کشور قرار دارد.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و اقلیمی آذربایجان‌غربی و قرار گرفتن آن در مسیر ارتباطی اروپا و آسیا افزود: شکل‌گیری تمدن‌های گوناگون در این منطقه، میراث ارزشمندی از آثار و بناهای تاریخی برجای گذاشته است که صیانت از آن‌ها وظیفه‌ای همگانی است.

او کمبود اعتبار و تخصیص نیافتن کامل اعتبارات مصوب را از مهم‌ترین موانع حفاظت و مرمت این آثار عنوان کرد و ادامه داد: اقدامات مرمتی متناسب با اعتبارات تخصیص‌یافته انجام می‌شود؛ همچنین بخشی از بناهای تاریخی در اختیار بخش خصوصی بوده و حدود ۵۰ بنا در اختیار دستگاه‌های اجرایی از جمله آموزش و پرورش، هلال احمر، اوقاف و ارتش است که براساس قانون باید از منابع داخلی خود برای نگهداری آن‌ها اقدام کنند.

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کد خبر 1405081901482
سمیرا محمدی
دبیر مرضیه امیری

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