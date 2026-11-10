شمیم عطر یاس در وزارت میراث فرهنگی/ برپایی دسته عزاداری ایام فاطمیه با حضور کارکنان وزارت میراث فرهنگی و سازمان آتش نشانی تهران

به گزارش خبرنگار میراث آریا، دسته عزاداری و مراسم ایام شهادت حضرت فاطمه (س)، پیش از ظهر امروز سه شنبه 19 آبان، در محل ساختمان مرکزی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد.

در این مراسم معنوی جمعی از مدیران، معاونان، کارکنان و کارشناسان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران حضور داشتند.

شرکت کنندگان در این دسته عزاداری با حضور در ساختمان مرکزی وزارت میراث فرهنگی و نیز ساختمان مرکزی سازمان آتش نشانی تهران و همچنین با عبور از خیابان های مجاور این دو دستگاه، در غم شهادت مظلومانه حضرت فاطمه الزهرا (س)، نوحه سرایی و عزاداری کردند.

هم چنین در این مراسم معنوی، مداحان و ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، به نوحه سرایی و ذکر مصیبت پرداختند و یاد بانوی بزرگ اسلام حضرت فاطمه (س)، را گرامی داشتند.

علی دارابی قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی، علی اصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایه گذاری وزارت میراث فرهنگی، بهروز ندایی معاون توسعه مدیریت و منابع، سردار قاسمی مشاور وزیر میراث فرهنگی در امور ایثارگران و جمعی دیگر از مدیران کل، معاونان، کارکنان و کارشناسان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حضور داشتند.

انتهای پیام/